Xiaomi представила дует Poco F6 та F6 Pro – це потужні та доступні смартфони

По суті, це перейменовані Redmi Turbo 3 і Redmi K70 для глобального ринку.

Компанія Xiaomi провела презентацію, де презентувала смартфони Poco F6 і Poco F6 Pro – це перейменовані Redmi Turbo 3 і Redmi K70 для глобального ринку. Обидві моделі отримали топові специфікації та доступний як для свого сегмента цінник.

Poco F6 отримав 6,67-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 2712 × 1220, частотою 120 Гц і піковою яскравістю 2400 ніт. Апарат базується на субфлагманському процесорі Snapdragon 8s Gen 3., має 8/12 ГБайт ОЗП і 256/512 Гбайт вбудованої пам'яті.

Основна камера складається з двох сенсорів: Sony IMX882 на 50 Мп і 8-Мп надширіка Sony IMX355. Фронталка – 20 Мп. Пристрій отримав батарею на 5000 мАг зі швидкою зарядкою на 90 Вт, стереодинаміки, функції управління жестами, NFC і захист IP64.

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Вартість Poco F6 за версію 8+256 ГБ становить $380, модель 12+512 ГБ оцінили в $430. Смартфон уже доступний для покупки.

Poco F6 Pro вийшла з трохи іншим дизайном і специфікаціями. У ньому використовується флагманський чип минулого покоління – Snapdragon 8 Gen 2, а окрім конфігурацій 12+256 ГБ і 12+512 ГБ є топова 16+1024 ГБ.

Також апарат може похвалитися OLED-екраном з роздільною здатністю 3200 × 1440 і піковою яскравістю 4000 ніт. Краща у Pro-версії і зарядка: 120 Вт замість 90 Вт. Повністю зарядити акумулятор можна за 19 хвилин. Камери: основна 50 Мп з оптичною стабілізацією, ширік 8 Мп і фронталка на 16 Мп.

Вартість POCO F6 Pro наступна: 12+256 ГБ – 499 доларів, 12 + 512 ГБ – 549 доларів, 16 ГБ+1 ТБ – 629 доларів. Продажі також починаються відсьогодні.

Раніше в асортименті Xiaomi з'явилася найдоступніше "розумне" кільце на ринку. Це доволі корисний девайс із великою автономністю, який ще й має стильний вигляд. А цього літа вийде перша "розкладачка" Xiaomi в стилі Samsung Galaxy Flip – уже є перше зображення смартфона.

Також компанія поповнила "народну" лінійку Redmi Note новою моделлю Note 13R. У цьому бюджетнику поєднуються великий дисплей, відносно швидкий чип, непоганий набір камер і захист від вологи.

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