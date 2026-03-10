Найтоповіший Samsung поступився iPhone 16 Pro в тесті камер: які мінуси

Ба більше, камера Galaxy S26 Ultra всього на кілька балів краща за камеру iPhone 15 Pro, випущеного три роки тому.

Авторитетні фахівці DxOMark оцінили можливості камери новітнього флагмана Samsung. Незважаючи на те, що Galaxy S26 Ultra показав поліпшені результати в порівнянні з торішньою моделлю, він не увійшов навіть до топ-15 найкращих камерофонів світу.

З рейтингом 157 балів Galaxy S26 Ultra опинився на 18-му рядку рейтингу. Стверджується, що флагман знімає гірше, ніж iPhone 16 Pro та Xiaomi 15 Ultra – і приблизно на одному рівні з iPhone 15 Pro Max і Google Pixel 8 Pro.

Фахівці похвалили Galaxy S26 Ultra за точний баланс білого, широкий динамічний діапазон, ефективну стабілізацію відео і деталізовані макрознімки.

До недоліків віднесли подекуди неприродний контраст через HDR-обробку, підвищений за мірками флагманів фоновий шум в умовах недостатнього освітлення і неідеальна портретна зйомка. Оглядачі DxOMark підкреслюють, що Galaxy S26 Ultra поки не може кинути виклик лідерам сегмента, але демонструє послідовний прогрес, хоча і досить повільний.

Рейтинг камерофонів DxOMark все ще очолює HUAWEI Pura 80 Ultra Модель вийшла в червні минулого року. Також до першої п'ятірки потрапили Vivo X300 Pro, OPPO Find X8 Ultra і iPhone 17 Pro / Pro Max. Всі вони підійдуть навіть найвибагливішим любителям мобільної фотографії.

У лютому Samsung представила флагманську лінійку Galaxy S26. Модель Ultra зберегла підтримку стилуса, отримала "антишпигунський екран" і вперше в індустрії підтримку кодека APV. В Європі ціни стартують від 1500 євро.

