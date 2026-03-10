Найтоповіший Samsung поступився iPhone 16 Pro в тесті камер: які мінуси

Авторитетні фахівці DxOMark оцінили можливості камери новітнього флагмана Samsung. Незважаючи на те, що Galaxy S26 Ultra показав поліпшені результати в порівнянні з торішньою моделлю, він не увійшов навіть до топ-15 найкращих камерофонів світу.
З рейтингом 157 балів Galaxy S26 Ultra опинився на 18-му рядку рейтингу. Стверджується, що флагман знімає гірше, ніж iPhone 16 Pro та Xiaomi 15 Ultra – і приблизно на одному рівні з iPhone 15 Pro Max і Google Pixel 8 Pro.
Фахівці похвалили Galaxy S26 Ultra за точний баланс білого, широкий динамічний діапазон, ефективну стабілізацію відео і деталізовані макрознімки.
До недоліків віднесли подекуди неприродний контраст через HDR-обробку, підвищений за мірками флагманів фоновий шум в умовах недостатнього освітлення і неідеальна портретна зйомка. Оглядачі DxOMark підкреслюють, що Galaxy S26 Ultra поки не може кинути виклик лідерам сегмента, але демонструє послідовний прогрес, хоча і досить повільний.
Ось приклади знімків у хорошій якості:
Рейтинг камерофонів DxOMark все ще очолює HUAWEI Pura 80 Ultra Модель вийшла в червні минулого року. Також до першої п'ятірки потрапили Vivo X300 Pro, OPPO Find X8 Ultra і iPhone 17 Pro / Pro Max. Всі вони підійдуть навіть найвибагливішим любителям мобільної фотографії.
У лютому Samsung представила флагманську лінійку Galaxy S26. Модель Ultra зберегла підтримку стилуса, отримала "антишпигунський екран" і вперше в індустрії підтримку кодека APV. В Європі ціни стартують від 1500 євро.