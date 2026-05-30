У Міносвіти розкрили, скільки українців складатимуть НМТ-2026

В Україні вже понад 350 тис. осіб зареєструвалися для участі в національному мультипредметному тесті (НМТ), і в Міністерстві освіти навіть зазначили, що кількість бажаючих зростає третій рік поспіль.
Про це сказав в інтерв'ю радіо "Свобода" міністр освіти і науки Оксен Лісовий. "Зростає кількість тих, хто записується на НМТ... Ми маємо зростання і в цьому показнику, і в показнику вступу до українських вищих навчальних закладів", – заявив Лісовий.
Попутно він зазначив, що виїзд за кордон хлопців у віці від 18 до 22 років істотно не позначився на вступній кампанії.
"Ми сьогодні не бачимо жодного негативного впливу, тобто ми бачимо зростання кількості тих, хто реєструється на тест НМТ", - сказав він.
Він додав, що близько 30 тис. реєстрацій на тест були від українців, які живуть за кордоном, але планують вступати до українських університетів. До того ж він зазначив, що зараз не спостерігається критичного відтоку абітурієнтів до іноземних навчальних закладів.
"Немає якоїсь тенденції критичного виїзду студентів, яка б перевищувала якусь стандартну ситуацію", - пояснив міністр.
Лісовий визнав, що високим залишається інтерес до навчання в Польщі та Словаччині, але й українські університети також демонструють позитивну динаміку.
Особливо зростає кількість студентів у закладах вищої освіти в західних областях, де є можливість навчання в офлайн-форматі.
"Ми констатуємо факт зацікавленості в університетах, які забезпечують офлайн-навчання, починаючи з Житомира, Луцька, Івано-Франківська і далі на захід - там зростання істотне: львівські університети, ужгородські", - підсумував Лісовий.
Вступна кампанія в Україні
Наприкінці минулого місяця Лісовий говорив, що стає більше молодих українців, які планують навчатися в наших вишах. За його словами, цього року збільшилася кількість учасників, які складатимуть національний мультипредметний тест.
Також повідомлялося, що у 2024-2025 навчальному році в українських школах найбільше бракувало вчителів англійської мови, інформатики та математики.