У Міносвіти розкрили, скільки українців складатимуть НМТ-2026

Виїзд за кордон хлопців віком від 18 до 22 років істотно не вплинув на вступну кампанію.

В Україні вже понад 350 тис. осіб зареєструвалися для участі в національному мультипредметному тесті (НМТ), і в Міністерстві освіти навіть зазначили, що кількість бажаючих зростає третій рік поспіль.

Про це сказав в інтерв'ю радіо "Свобода" міністр освіти і науки Оксен Лісовий. "Зростає кількість тих, хто записується на НМТ... Ми маємо зростання і в цьому показнику, і в показнику вступу до українських вищих навчальних закладів", – заявив Лісовий.

Попутно він зазначив, що виїзд за кордон хлопців у віці від 18 до 22 років істотно не позначився на вступній кампанії.

"Ми сьогодні не бачимо жодного негативного впливу, тобто ми бачимо зростання кількості тих, хто реєструється на тест НМТ", - сказав він.

Він додав, що близько 30 тис. реєстрацій на тест були від українців, які живуть за кордоном, але планують вступати до українських університетів. До того ж він зазначив, що зараз не спостерігається критичного відтоку абітурієнтів до іноземних навчальних закладів.

"Немає якоїсь тенденції критичного виїзду студентів, яка б перевищувала якусь стандартну ситуацію", - пояснив міністр.

Лісовий визнав, що високим залишається інтерес до навчання в Польщі та Словаччині, але й українські університети також демонструють позитивну динаміку.

Особливо зростає кількість студентів у закладах вищої освіти в західних областях, де є можливість навчання в офлайн-форматі.

"Ми констатуємо факт зацікавленості в університетах, які забезпечують офлайн-навчання, починаючи з Житомира, Луцька, Івано-Франківська і далі на захід - там зростання істотне: львівські університети, ужгородські", - підсумував Лісовий.

Також повідомлялося, що у 2024-2025 навчальному році в українських школах найбільше бракувало вчителів англійської мови, інформатики та математики.

