Apple готує на 2022 рік "найбільшу кількість нових апаратних продуктів" в історії компанії.
Про це пише журналіст Bloomberg Марк Гурман у щотижневій розсилці Power.
Попередній список Гурмана включає:
чотири моделі iPhone 14;
- бюджетний MacBook Pro;
- MacBook Air;
- Mac Pro;
- iMac;
- AirPods Pro другого покоління;
- три моделі Apple Watch;
- недорогий iPad;
- iPad Pro.
Apple, ймовірно, проведе як мінімум два заходи. На традиційній вересневій презентації анонсують нові флагманські айфони: 6.7-дюймові iPhone 14 Max і 14 Pro Max, а також 6.1-дюймові iPhone 14 і 14 Pro. Частота оновлення екранів у всіх складе 120 Гц. На цей раз без моделі mini, яка не здобула великої популярності у користувачів.
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Ще в осінні місяці повинні показати 27-дюймовий iMac Pro з новим дизайном та дисплеєм mini-LED, навушники AirPods Pro 2-го покоління й кілька планшетів. Також очікується анонс 14-дюймового MacBook Pro на процесорі M2 і Apple Watch Series 8, SE і абсолютно нових смартгодинників з захищеним корпусом для екстремалів.
Буде і велика весняна презентація в березні або квітні. В рамках неї презентують бюджетний iPhone SE 3 з підтримкою 5G, iPad Air з чіпом A15 і ще один Mac. А вже у червні пройде конференція для розробників WWDC, на якій розкажуть про iOS 16 і macOS 13.