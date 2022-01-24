У списку і iPhone, і iPad, і Apple Watch, і кілька варіацій Mac, і навіть AirPods.

Apple готує на 2022 рік "найбільшу кількість нових апаратних продуктів" в історії компанії.

Про це пише журналіст Bloomberg Марк Гурман у щотижневій розсилці Power.

Попередній список Гурмана включає:

чотири моделі iPhone 14;

бюджетний MacBook Pro;

MacBook Air;

Mac Pro;

iMac;

AirPods Pro другого покоління;

три моделі Apple Watch;

недорогий iPad;

iPad Pro.

Apple, ймовірно, проведе як мінімум два заходи. На традиційній вересневій презентації анонсують нові флагманські айфони: 6.7-дюймові iPhone 14 Max і 14 Pro Max, а також 6.1-дюймові iPhone 14 і 14 Pro. Частота оновлення екранів у всіх складе 120 Гц. На цей раз без моделі mini, яка не здобула великої популярності у користувачів.

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Ще в осінні місяці повинні показати 27-дюймовий iMac Pro з новим дизайном та дисплеєм mini-LED, навушники AirPods Pro 2-го покоління й кілька планшетів. Також очікується анонс 14-дюймового MacBook Pro на процесорі M2 і Apple Watch Series 8, SE і абсолютно нових смартгодинників з захищеним корпусом для екстремалів.

Буде і велика весняна презентація в березні або квітні. В рамках неї презентують бюджетний iPhone SE 3 з підтримкою 5G, iPad Air з чіпом A15 і ще один Mac. А вже у червні пройде конференція для розробників WWDC, на якій розкажуть про iOS 16 і macOS 13.

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