Головна мета виробника – інтеграція навушників з майбутніми розумними окулярами.

Марк Гурман з Bloomberg, відомий своїми точними інсайдами щодо новинок Apple, розповів у новому звіті про плани виробника створити нову модель навушників, оснащену зовнішніми камерами та штучним інтелектом.

При використанні ІЧ-камер навушники зможуть краще орієнтуватися в просторі. Таким чином, AirPods отримають більш об'ємний звук і, що важливіше, підтримуватимуть нові "повітряні" жести. До того ж, покращиться спільна робота навушників і Vision Pro.

При цьому, головна мета виробника – інтеграція навушників з майбутніми розумними окулярами. Вони повинні будуть взаємодіяти з пристроєм і передавати йому необхідну інформацію. У цьому процесі активну участь візьме штучний інтелект. Гурман вважає, що Apple Intelligence стане ключовим елементом розробки.

Відео дня

Зазначається, що випуск AirPods з камерами заплановано на 2026 рік, а постачальником компонентів стане Foxconn. Цю інформацію також підтвердив авторитетний аналітик Мінг-Чі Куо.

Що стосується умовних Apple Glass, то вони в кращому разі вийдуть у 2030 році. Ідея натільних гарнітур у формі окулярів була надзвичайно популярною на початку 2010-х, проте всі спроби зацікавити масового споживача провалилися через погану якість скла і загальної неготовності такого типу продукту.

Нагадаємо, що цієї осені Apple оновила свої базові моделі AirPods. Нові AirPods Pro (без ІЧ-камер) вийдуть у 2025 році разом зі спрощеною версією Vision Pro, яка коштуватиме як iPhone.

Нагадаємо, на 2024 рік у Apple запланована ще одна презентація. Головною темою івенту стануть перші комп'ютери Mac на чипсетах M4, також мають оновити iPad і iPad Mini.

Вас також можуть зацікавити новини: