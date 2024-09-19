За інформацією Мін-Чі Куо, тим, хто хоче відчути дійсно великий приріст продуктивності, варто почекати до 2026 року.

Apple застосовує найпередовіші технологічні процеси для виробництва своїх мобільних чипів. У 2023 році компанія представила революційний A17 Pro, виготовлений із застосуванням 3-нм техпроцесу. Наступний важливий етап розвитку очікується у 2026 році.

За даними надійного інформатора Мінг-Чі Куо, всю серію iPhone 17 оснастять чипами, виготовленими за вдосконаленою технологією TSMC N3P (3-нм). З погляду літографії це будуть мінорні зміни щодо A18 і A18 Pro, що використовуються в актуальній лінійці iPhone 16.

Тим, хто хоче відчути дійсно великий приріст продуктивності, варто почекати до 2026 року. Тоді вийде лінійка iPhone 18, яка працюватиме на 2-нм чипах. Чи буде цей апгрейд обмежений Pro-моделями або ж усі чотири моделі оснастять революційними чіпами, не згадується.

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Терміни "3 нм" і "2 нм" описують покоління технологій виробництва чіпів, кожне з яких вирізняється власним набором правил проєктування та архітектури. Простіше кажучи, що менша цифра, то меншим стає розмір транзисторів і то більше їх виходить вмістити на одному кристалі. Це, в свою чергу, призводить до збільшення швидкості обробки даних і підвищення енергоефективності.

Що стосується самої TSMC, тайванська компанія планує почати виробництво 2-нанометрових наприкінці 2025 року. Компанія вже будує два заводи для цих потреб і інвестує в технологію мільярди доларів. Купертинці, як очікується, стануть першими, хто їх отримає.

Лінійка смартфонів iPhone 16 надійде в продаж 20 вересня. Журналісти і блогери у своїх оглядах зазначають, що це одне з найкращих оновлень базового айфона за останні кілька років, а ось "прошки" вийшли нудними.

Раніше інсайдери зібрали сім причин не купувати iPhone 16 і дочекатися iPhone 17. У Купертіно вже давно перестали тішити своїх шанувальників інноваційними рішеннями, але в 2025 році апдейт має порадувати багатьох. Наприклад, з'явиться нова "ультратонка" модель.

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