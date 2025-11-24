Корпорація має намір задавати новий стандарт на ринку складних смартфонів.

За даними аналітиків Fubon Research, дебютний складаний смартфон Apple коштуватиме 2400 доларів (близько 100 000 грн), що дасть йому змогу опинитися в тому самому ціновому діапазоні, що й 16-дюймовий MacBook Pro. Такого висновку вони дійшли на основі даних з ланцюжка поставок і очікуваної маржі Apple.

Це помітно вище попередніх інсайдів, які вказували на вартість у районі 2000 доларів (~85 000 грн). Така вартість зробить новинку істотно дорожчою за основних конкурентів у цьому форм-факторі і вдвічі дорожчою за iPhone 17 Pro Max. Його базова версія стартує з $1200.

Передбачається, що через просунуті технології, включно зі складним дизайном без видимої складки на дисплеї, і такою високою вартістю смартфон можуть назвати iPhone Ultra. Марк Гурман з Bloomberg писав, що складаний айфон отримає дизайн, "що нагадує два iPhone Air, розташованих пліч-о-пліч".

Серед інших характеристик – чотири камери (фронтальна, внутрішня і дві основні), Touch ID замість Face ID і відсутність фізичної SIM. Форм-фактор складного iPhone буде книжковим, у дусі Samsung Galaxy Z Fold: очікуються 5,5-дюймовий зовнішній і 7,8-дюймовий внутрішній екрани.

Якщо інформація підтвердиться, iPhone Fold стане частиною серії iPhone 18. Заради дебютної розкладачки Apple навіть вирішила перенести реліз базового iРhone 18 на початок 2027 року.

Apple по суті залишається єдиним техногігантом, в асортименті якого досі немає складаного девайса. Тим часом конкуренти з Samsung цього року готуються випустити свій перший телефон, що складається втричі.

Тим часом у мережі вже з'явилися можливі кольори iPhone 18 Pro. З чуток, Apple вперше повністю відмовиться від темних варіантів корпусу, зробивши ставку на яскраві та теплі тони.

