Новий доступний смартфон від Google мають показати лише в березні 2025-го, а в мережі вже розкрили ключові специфікації пристрою, включно з ціною. Видання Android Headlines уже знає, яким буде "народний" Pixel 9a.
Одна з ключових відмінностей від попередників – дисплей. Він виросте з 6,1 до 6,3 дюйма. Таким чином за розмірами новинка буде порівнянна з Pixel 9 і 9 Pro. Ще інсайдери розкрили, що місткість акумулятора зросте на ~11% порівняно з Pixel 8a.
Характеристики Google Pixel 9a:
- Габарити: 154,7 × 73,3 × 8,9 мм, 186 грам
- Екран: 6,3", Actua, 60-120 Гц
- Процесор: 8-ядерний Tensor G4 (як у старших моделях).
- Пам'ять: 8 ГБ оперативної та 128 ГБ або 256 ГБ вбудованої.
- Камера: 48 Мп (основна) + 13 Мп (надширококутна) / 13 Мп (фронтальна)
- Акумулятор: 5000 мАг, зарядка 18 Вт (дротова) і 7,5 Вт (бездротова).
Що стосується цінника, то в Android Headlines стверджують, що він не зросте і складе 499 доларів (~20 000 грн), що на $300 дешевше, ніж Pixel 9 і на $500 дешевше, ніж Pixel 9 Pro.
Згідно з інформацією з джерел, березень стане місяцем релізу всіх нових пристроїв Pixel А-серії. Наприклад, Pixel 10a також очікується в березні (2026). До цього вони завжди виходили в травні.
Раніше в мережі з'явилися перші рендери Pixel 9a. Однією з головних змін дизайну в смартфоні стане новий блок камер, який тепер виглядає майже врівень із задньою панеллю. Ще одна річ, яку ви помітите – рамка екрана доволі товста.
Нагадаємо, цього року до серії Google Pixel 9 увійшло одразу чотири смартфони: звичайний Pixel 9, просунута модель Pixel 9 Pro, убер-флагман Pixel 9 Pro XL, а також складаний Pro Fold. Усі пристрої отримали круті камери, потужний чип із ШІ та підтримку супутникового зв'язку.
Раніше експерти визначили Топ-10 недорогих смартфонів, які ще не скоро "застаріють". До топу потрапили одразу три моделі Redmi, але кращим все одно було визнано апарат OnePlus.