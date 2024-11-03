Порівняно з Pixel 8a, діагональ екрана збільшиться, як і ємність акумулятора.

Новий доступний смартфон від Google мають показати лише в березні 2025-го, а в мережі вже розкрили ключові специфікації пристрою, включно з ціною. Видання Android Headlines уже знає, яким буде "народний" Pixel 9a.

Одна з ключових відмінностей від попередників – дисплей. Він виросте з 6,1 до 6,3 дюйма. Таким чином за розмірами новинка буде порівнянна з Pixel 9 і 9 Pro. Ще інсайдери розкрили, що місткість акумулятора зросте на ~11% порівняно з Pixel 8a.

Характеристики Google Pixel 9a:

Габарити : 154,7 × 73,3 × 8,9 мм, 186 грам

: 154,7 × 73,3 × 8,9 мм, 186 грам Екран : 6,3", Actua, 60-120 Гц

: 6,3", Actua, 60-120 Гц Процесор : 8-ядерний Tensor G4 (як у старших моделях).

: 8-ядерний Tensor G4 (як у старших моделях). Пам'ять : 8 ГБ оперативної та 128 ГБ або 256 ГБ вбудованої.

: 8 ГБ оперативної та 128 ГБ або 256 ГБ вбудованої. Камера : 48 Мп (основна) + 13 Мп (надширококутна) / 13 Мп (фронтальна)

: 48 Мп (основна) + 13 Мп (надширококутна) / 13 Мп (фронтальна) Акумулятор: 5000 мАг, зарядка 18 Вт (дротова) і 7,5 Вт (бездротова).

Що стосується цінника, то в Android Headlines стверджують, що він не зросте і складе 499 доларів (~20 000 грн), що на $300 дешевше, ніж Pixel 9 і на $500 дешевше, ніж Pixel 9 Pro.

Відео дня

Згідно з інформацією з джерел, березень стане місяцем релізу всіх нових пристроїв Pixel А-серії. Наприклад, Pixel 10a також очікується в березні (2026). До цього вони завжди виходили в травні.

Раніше в мережі з'явилися перші рендери Pixel 9a. Однією з головних змін дизайну в смартфоні стане новий блок камер, який тепер виглядає майже врівень із задньою панеллю. Ще одна річ, яку ви помітите – рамка екрана доволі товста.

Нагадаємо, цього року до серії Google Pixel 9 увійшло одразу чотири смартфони: звичайний Pixel 9, просунута модель Pixel 9 Pro, убер-флагман Pixel 9 Pro XL, а також складаний Pro Fold. Усі пристрої отримали круті камери, потужний чип із ШІ та підтримку супутникового зв'язку.

Раніше експерти визначили Топ-10 недорогих смартфонів, які ще не скоро "застаріють". До топу потрапили одразу три моделі Redmi, але кращим все одно було визнано апарат OnePlus.

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