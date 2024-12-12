Обидва "бюджетники" мають вийти в березні 2025 року.

Видання Android Headlines з посиланням на авторитетні джерела виклало всі характеристики та навіть ціну майбутнього смартфона Google Pixel 9a. Новий витік доповнює попередні, які з'явилися восени.

Вартість телефону очікується без змін – 499 доларів, як у Pixel 8a. Порівняно з попередником, діагональ дисплея збільшиться, як і місткість акумулятора, при цьому сам пристрій стане легшим.

Характеристики Google Pixel 9a:

Габарити : 154,7×73,3×8,9 мм, 186 грамів.

: 154,7×73,3×8,9 мм, 186 грамів. Екран : 6,285", 1080x2424, Actua Display 120 Гц, 1800 ніт (2700 ніт HDR), 100% DCI-P3, Gorilla Glass 3

: 6,285", 1080x2424, Actua Display 120 Гц, 1800 ніт (2700 ніт HDR), 100% DCI-P3, Gorilla Glass 3 Процесор : 8-ядерний Tensor G4 (як у старших моделях), 3,1 ГГц, Mali-G715 MP7

: 8-ядерний Tensor G4 (як у старших моделях), 3,1 ГГц, Mali-G715 MP7 Пам'ять : 8 ГБ ОЗП, LPDDR5X + 128/256 ГБ ПЗП, UFS 3.1

: 8 ГБ ОЗП, LPDDR5X + 128/256 ГБ ПЗП, UFS 3.1 Камера : основна GN8 Quad Dual Pixel на 48 Мп і надширік Sony IMX712 на 13 Мп, спереду 13-мегапіксельна фронталка.

: основна GN8 Quad Dual Pixel на 48 Мп і надширік Sony IMX712 на 13 Мп, спереду 13-мегапіксельна фронталка. Акумулятор: 5100 мАг, зарядка 23 Вт (дротова) і 7,5 Вт (бездротова).

Крім того, недорогий "Піксель" отримає корпус із захистом IP68 і оновлення ОС цілих 7 років після виходу. Тобто, у 2032 році для Pixel 9а вийде Android 22.

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Судячи з рендерів, Pixel 9a отримає оновлений дизайн із ледь випираючим блоком камер, що нагадує Nothing Phone (2a) або старі моделі iPhone, наприклад, iPhone 8 Plus.

Цього разу прем'єра Pixel 9a очікується на два місяці раніше, ніж зазвичай – у середині березня 2025-го. Приблизно в цей самий час Apple має випустити нове покоління iPhone SE. Йому приписують дизайн iPhone 14 і підтримку Apple Intelligence, але дисплей залишиться 60 герц, а камера буде всього одна.

Нагадаємо, цього року в серію Google Pixel 9 увійшло одразу чотири смартфони: звичайний Pixel 9, просунута модель Pixel 9 Pro, "убер"-флагман Pixel 9 Pro XL, а також складаний Pro Fold. Усі пристрої отримали круті камери, потужний чип із ШІ та підтримку супутникового зв'язку.

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