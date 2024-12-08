Презентація Pixel 9a очікується ближче до березня, а коштуватиме він близько $499.

Свіжий бюджетний "Піксель" мають показати ближче до початку весни. Однак у мережі вже з'явилося кілька знімків із прототипом Google Pixel 9a, які підтверджують, що новинка сильно відрізнятиметься від попередника.

Як і було показано раніше на рендерах, Pixel 9a отримає оновлений дизайн з ледь випираючим блоком камер, що нагадує Nothing Phone (2a) або старі моделі iPhone, наприклад, iPhone 8 Plus.

Спереду нічого незвичайного: рамки навколо екрана, судячи з усього, залишаться такими ж широкими, як у Pixel 8a.

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Спочатку передбачалося, що Google випустить бюджетний смартфон у травні 2025 року. Однак із переходом на новий графік релізу пристроїв прем'єра Pixel 9a очікується на два місяці раніше, ніж зазвичай – у середині березня 2025 року.

Характеристики Pixel 9a вже розкриті інсайдерами. Телефон отримає фірмовий чипсет Tensor G4 і екран на 120 Гц, який, до речі, виросте 6,1 до 6,3 дюйма. Таким чином за розмірами новинка буде порівнянна з Pixel 9 і 9 Pro. Ємність акумулятора теж збільшиться, а ось ціна залишиться колишньою - 499 доларів.

Нагадаємо, цього року в серію Google Pixel 9 увійшло відразу чотири смартфони: звичайний Pixel 9, просунута модель Pixel 9 Pro, "убер"-флагман Pixel 9 Pro XL, а також складаний Pro Fold. Усі пристрої отримали круті камери, потужний чип із ШІ та підтримку супутникового зв'язку.

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