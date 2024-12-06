Смартфони Google Pixel 6, Pixel 7 і Fold отримуватимуть мажорні оновлення системи та патчі безпеки п'ять років замість трьох.

Компанія Google, коли випускала смартфони серії Pixel 6, Pixel 7 і Pixel Fold, обіцяла для них по три роки мажорних оновлень системи і п'ять років патчів безпеки. Тепер виробник розширив терміни підтримки, додавши два додаткових роки.

Для Pixel 6/6 Pro, 6a, 7/7 Pro, 7a і Fold обіцяють п'ять років повноцінних оновлень OC. Це означає, що моделі Pixel 6, які за мірками 2024 року вважаються застарілими, будуть актуальні навіть після виходу Android 17.

Що стосується серії Pixel 7 і першого Pixel Fold, вони будуть оновлюватися аж до 2028 року, коли вийде Android 18. Розширена підтримка включатиме і пакети функцій Pixel Feature Drops.

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Додамо, що п'ять років підтримки – це не рекорд для Google. Pixel 8 і Pixel 9 отримуватимуть мажорні оновлення протягом семи років. Тобто, навіть після 2030 року на смартфони приходитимуть нові версії Android. Мало хто на ринку може запропонувати такі терміни.

Новий доступний смартфон від Google мають показати вже в березні 2025 року – до цього вони завжди виходили в травні. Порівняно з Pixel 8a, діагональ екрана у Pixel 9a збільшиться, як і ємність акумулятора.

Ми вже знаємо, що Google планує випустити Android 16 набагато раніше, ніж вийшла Android 15 і попередні версії. Наступного року користувачам не доведеться чекати настання осені: нова ОС вийде вже в другому кварталі (квітні-червні) 2025 року.

Що нового буде в Android 16? Журналісти Android Authority розповідають, що в новій ОС з'явиться повністю перероблена панель повідомлень і швидких налаштувань, а режим "Не турбувати" перероблять настільки, що навіть назва буде іншою.

Актуальна версія Android 15 вийшла 15 жовтня для пристроїв Pixel. Решті юзерів доведеться чекати до кінця року, поки їхні виробники адаптують ОС під фірмові оболонки. А якщо у вас Samsung, то чекати доведеться до середини січня 2025-го.

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