У Gaming Tablet Pro топовий чип Snapdragon 8 Gen 3 з величезною системою охолодження і кулером, до 24 ГБ ОЗП і 11-дюймовий дисплей 144 Гц.

У Китаї представили новий ігровий планшет Red Magic Gaming Tablet Pro на базі 8-ядерного процесора Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version з графічним ядром Adreno 750. Якщо вірити виробнику, це найпотужніший Android-пристрій у світі.

Планшет використовує IPS-панель з роздільною здатністю 2,8K (2880×1800 пікселів) і частотою оновлення 144 Гц. Екран у новинки з діагоналлю 10,9 дюйма. Взаємодіяти з ним можна не тільки пальцем, а й стилусом.

У бенчмарку AnTuTu новинка набирає 2,35 млн балів. У Gaming Tablet Pro величезна система охолодження і кулер на 20 000 об/хв, завдяки цьому девайс здатний працювати з частотою 60 кадрів за секунду протягом трьох годин у таких іграх, як Genshin Impact і Zenless Zone Zero.

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Усередині, крім потужного чипа, встановлена швидка ОЗП LPDDR5x об'ємом до 24 ГБ і накопичувач UFS 4.0 до 1 ТБ. Місткість акумулятора становить 10 100 мАг. Передбачена підтримка надшвидкої зарядки на 120 Вт, яка повністю зарядить планшет за 45 хвилин. З інших особливостей – 50-Мп задня камера, 20-Мп фронталка, 4 стереодинаміки і рамка з алюмінію.

У Китаї ціна за найпотужніший планшет Android-планшет стартує від 4099 юанів або 23 000 грн. У Red Magic поки не підтвердили, чи буде планшет запущений за кордоном.

Якщо ви в пошуках нового смартфона, бенчмарк AnTuTu оновив рейтинги найвигідніших за ціною/якістю андроїдів. У найдоступнішій категорії перше місце посів старенький ZTE, а в найдорожчій - Red Magic 9 Pro.

Новий рейтинг десяти бюджетних смартфонів, які найбільше продаються, показав, що пристрої Xiaomi і Samsung домінують на ринку. Redmi 13C же став найпопулярнішим смартфоном за ціною до 150 доларів.

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