Випущено смартфон у дизайні 'Гаррі Поттера' зі стилусом у формі чарівної палички

Компанія Oppo анонсувала спеціальне видання смартфона Reno 12F за мотивами "Гаррі Поттера". Модель за характеристиками не відрізняється від звичайної, але зовні виконана в стилі знаменитої серії книг.
Новинка отримала назву Reno 12F Harry Potter Special Edition і поставляється в тематичній коробці у вигляді книги заклинань. Усередині міститься смартфон з вигравіруваною на задній панелі емблемою школи Гоґвортс.
Також новинка може похвалитися цілим набором "чарівних" аксесуарів, включно зі стилусом у формі чарівної палички, стилізованим чохлом, штифтом для виймання лотка SIM у формі Дарів Смерті та брелоком у вигляді снитча. Зарядка теж у комплекті є.
За характеристиками, це смартфон середнього класу. Він укомплектований 6,67-дюймовим OLED-екраном FullHD на 120 Гц, чипом MediaTek Dimensity 6300, 12 ГБ ОЗП, 256 ГБ ПЗП і акумулятором 5000 мАг із зарядкою 45 Вт. Ззаду три камери: 50, 8 і 2 Мп. Спереду – 32 Мп.
Oppo Reno 12F Harry Potter Special Edition оцінили в 420 доларів (~17 000 грн). Звичайний Reno 12F у конфігурації 12/256 ГБ коштує на $80 дешевше.
У Xiaomi в асортименті є відразу кілька смартфонів у дизайні "Гаррі Поттера". Йдеться про Redmi Note 12 Turbo і Redmi Turbo 3. Але комплект з аксесуарами у них "бідніший".
Раніше фахівці визнали смартфон від Oppo найбільш автономним у світі. Модель Find X7 Ultra посіла перше місце у відповідному топі DxOMark. А завдяки супершвидкій зарядці від 0 до 100% акумулятор заряджається за пів години.