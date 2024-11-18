Випущено смартфон у дизайні 'Гаррі Поттера' зі стилусом у формі чарівної палички

Цього разу відзначилася Oppo зі своїм Reno 12F Harry Potter Special Edition.

Компанія Oppo анонсувала спеціальне видання смартфона Reno 12F за мотивами "Гаррі Поттера". Модель за характеристиками не відрізняється від звичайної, але зовні виконана в стилі знаменитої серії книг.

Новинка отримала назву Reno 12F Harry Potter Special Edition і поставляється в тематичній коробці у вигляді книги заклинань. Усередині міститься смартфон з вигравіруваною на задній панелі емблемою школи Гоґвортс.

Також новинка може похвалитися цілим набором "чарівних" аксесуарів, включно зі стилусом у формі чарівної палички, стилізованим чохлом, штифтом для виймання лотка SIM у формі Дарів Смерті та брелоком у вигляді снитча. Зарядка теж у комплекті є.

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За характеристиками, це смартфон середнього класу. Він укомплектований 6,67-дюймовим OLED-екраном FullHD на 120 Гц, чипом MediaTek Dimensity 6300, 12 ГБ ОЗП, 256 ГБ ПЗП і акумулятором 5000 мАг із зарядкою 45 Вт. Ззаду три камери: 50, 8 і 2 Мп. Спереду – 32 Мп.

Oppo Reno 12F Harry Potter Special Edition оцінили в 420 доларів (~17 000 грн). Звичайний Reno 12F у конфігурації 12/256 ГБ коштує на $80 дешевше.

У Xiaomi в асортименті є відразу кілька смартфонів у дизайні "Гаррі Поттера". Йдеться про Redmi Note 12 Turbo і Redmi Turbo 3. Але комплект з аксесуарами у них "бідніший".

Раніше фахівці визнали смартфон від Oppo найбільш автономним у світі. Модель Find X7 Ultra посіла перше місце у відповідному топі DxOMark. А завдяки супершвидкій зарядці від 0 до 100% акумулятор заряджається за пів години.

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