Warner. Bros. поділилася амбітними планами щодо створення франшизи "Harry Potter 2.0"

HBO збирається знімати серіал за всіма улюбленою франшизою Гаррі Поттера. За запевненнями представника Warner. Bros., картина більше сконцентрується на подіях книг. Багатосерійність проєкту дасть змогу творцям не обмежувати себе в хронометражі та показати світ Чаклунства і Магії більш докладно, ніж це зробили повнометражні екранізації.

Але і це не всі хороші новини для фанатів Гаррі Поттера. Гра Hogwarts Legacy, що вийшла взимку минулого року, здобула вражаючий успіх. За даними Warner. Bros., проєкт продали тиражем у 30 мільйонів копій. Сиквел гри вже перебуває в розробці, а його пріоритет позначений студією як один із головних.

Президент Warner Bros. Interactive Entertainment Девід Хаддад розповів, що сюжет Hogwarts Legacy 2 перетинатиметься з подіями майбутнього серіалу. Також президент додав, що комерційний успіх гри дав компанії сигнал, що франшизу потрібно стрімко розвивати.

Відео дня

Прем'єра серіалу за Гаррі Поттером від HBO очікується 2026 року. Зараз картина перебуває на стадії пре-продакшену: кілька тижнів тому Warner Bros. оголосила про старт кастингу на головні ролі.

Нагадаємо, що відомий інсайдер Том Гендерсон розповідав, що зараз Warner Bros. готує доповнення для Hogwarts Legacy. Воно принесе в гру від 10 до 15 годин нового контенту.

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