Galaxy S25 Slim буде анонсовано на заході Samsung Unpacked 22 січня, але вийде він у травні.

Як відомо, цього року Samsung випустить чотири нові смартфони в лінійці Galaxy S25. Крім S25, S25+ та S25 Ultra, про які вже відомо практично все, у продаж надійде "ультратонкий" Galaxy S25 Slim. Видання SmartPrix, спільно з інсайдером OnLeak, показали, який він матиме вигляд.

Очікується, що товщина Samsung Galaxy S25 Slim складе 6,4 мм. Габарити – 159×76×6,4 мм з виступом камери 8,3 мм. Дисплей смартфона буде плоским, а його діагональ повинна скласти 6,7-6,8", з тонкими рамками, як у S25 Ultra.

Таким чином, S25 Slim буде одним з найтонших смартфонів в історії Samsung і найтоншим флагманом виробника з часів Galaxy S6, який мав товщину 6,8 мм.

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Згідно з останніми витоками, товщина iPhone 17 Air (прямого конкурента S25 Slim) становитиме лише 5,5 міліметрів, тож Galaxy S25 Slim може бути на 0,9 м товщим. Але Samsung, на відміну від Apple, не планує "жертвувати" технічними характеристиками.

До того ж, презентація iPhone 17 Air очікується тільки восени цього року, а S25 Slim має з'явитися в продажу вже в травні. Смартфон буде дорожчим за базові S25/25 Plus, але дешевшим за S25 Ultra. Найімовірніше, цінник стартуватиме від 1099 доларів.

Крім нових смартфонів Samsung на презентації 22 січня може показати свою першу XR-гарнітуру і друге покоління Galaxy Ring. Трохи пізніше будуть представлені бюджетні Galaxy M16 і Galaxy F16.

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