Воно не вміє вимірювати пульс і рахувати калорії, але при цьому в кільці вмістився повноцінний LCD-екран.

Компанія Casio представила своє перше розумне кільце, і воно вийшло по-справжньому оригінальним. Фактично, це крихітний цифровий годинник, який одягається на палець і показує час, пише The Verge.

Дизайн новинки натхненний легендарними G-Shock 5000. Габарити пристрою ледь сягають одного дюйма, але при цьому в кільці вмістився повноцінний LCD-екран. На одній батареї він працює до двох років, яку можна замінити в разі розрядки.

Також каблучка отримала три функціональні кнопки, водозахист, швидке перемикання між двома часовими поясами, секундомір і таймер зі світловим індикатором – коли час добіжить кінця, він почне блимати. Корпус виготовлено з неіржавкої сталі, важить каблучка всього 16 грамів.

А ось стандартних для подібних пристроїв функцій здоров'я немає. Моніторити серцевий ритм, температуру тіла, якість сну не вийде.

Запуск новинки заплановано на грудень 2024 року. Її оцінили в 125 доларів (близько 5000 грн).

Нагадаємо, цього літа Samsung випустила Galaxy Ring – девайс, який у теорії може замінити розумний годинник і фітнес-трекери. Поки що такий продукт вважається чимось нішевим, але випуск смарт-кільця від найбільшого у світі виробника гаджетів – показник, що незабаром такі девайси стануть мейнстримом.

Своє "розумне" кільце незабаром має представити і Apple. ЗМІ писали, що компанія серйозно стурбована швидким виходом Galaxy Ring і прискорює процеси з випуску умовного Apple Ring.

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