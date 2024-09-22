Проєкт натхненний технологією сенсорних екранів і оригінальним iPhone, що вийшов у 2007 році.

Легендарний колишній дизайнер Apple Джоні Айв у співпраці з OpenAI, що наробила останнім часом чимало галасу у світі IT, працює над новим типом смартфона, який "струсоне галузь".

Як йдеться в матеріалі NY Times, Айв очолює цей проєкт і крім нього над ним працюють ще 9 осіб, серед яких є Тан Тан і Еванс Хенкі – одні з творців оригінального iPhone. Команда знаходиться в Сан-Франциско, в розробку інвестовано близько 1 мільярда доларів.

Перші чутки про те, що Джоні Айв і OpenAI готують революційний гаджет, з'явилися ще минулого року. Тоді повідомлялося, що проект натхненний технологією сенсорних екранів і оригінальним iPhone. Крім того, в команді Айва обговорювали, що "генеративний ШІ дасть змогу створити новий тип обчислювального пристрою, оскільки ці технології здатні запропонувати користувачам більш потужні можливості порівняно з традиційним програмним забезпеченням".

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Подробиць поки що мало, але йдеться про те, що смартфон значною мірою спиратиметься на функції штучного інтелекту. Передбачається, що сама операційна система буде створена таким чином, щоб мати ШІ в самій своїй основі, тим самим звільнивши користувача від необхідності ручного управління.

Джоні Айву, який працював в Apple впродовж десятиліть разом зі Стівом Джобсом, приписують дизайн багатьох сучасних знакових гаджетів компанії: від iPod і iPhone до iPad з MacBook. Тож можна очікувати що, що б не було в розробці, також матиме стильний вигляд.

А поки одні створюють заміну смартфонам, інші шукають нові форм-фактори, щоб оживити ринок. Huawei напередодні першою випустила телефон, що складається втричі. Ціни на новинку стартують від 2800 доларів, утім, це не завадило йому моментально стати хітом.

Як повідомляв УНІАН, поки інші виробники випускають смартфони зі складаними екранами, Apple вирішила зосередитися на розробці складаного MacBook. Компанія вважає, що складані екрани більш затребувані в пристроях з великим розміром дисплея, таких як ноутбуки і планшети.

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