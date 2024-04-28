Вийшла недорога зарядка realme на рекордні 240 Вт / фото Realme

Компанія Realme представила нове доповнення до своєї лінійки зарядних пристроїв – універсальний адаптер потужністю 240 Вт. Модель SUPERVOOC 240W має компактні габарити, але оснащена безліччю функцій і працює з широким спектром пристроїв, повідомляє Gizmochina.

Зарядка відносно невелика – адаптер має класичний білий дизайн, вилку і один роз'єм USB-C, а важить трохи більше ніж 170 грамів. Ключовою особливістю даного зарядного пристрою є використання нітрид галію, який ефективно витримує високу напругу без перегріву.

Апарат підтримує протоколи зарядки SUPERVOOC, QC 3.0, PD 3.0 (до 65 Вт). Він здатний зарядити будь-який сучасний девайс, чи то смартфон, чи то планшет, чи то навушники або навіть топовий MacBook Pro. Наприклад, акумулятор місткістю 4500 мАг вдасться зарядити всього за дев'ять хвилин, а для половини батареї вистачить трьох з половиною хвилин.

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Новий зарядний пристрій realme вже можна купити в Китаї за 299 юанів або 1670 грн. Чи з'явиться девайс на глобальному ринку поки що невідомо, втім, поява його на майданчику AliExpress це лише питання часу.

Realme SUPERVOOC 240 Вт

Як повідомляв УНІАН, смартфони з виходом Android 15 повинні отримати функції зарядки по NFC. Завдяки їй вийде підзарядити смарт-мітки, навушники або інші аксесуари через NFC-з'єднання свого телефону, тобто докуповувати додатковий девайс не буде потрібно.

А фахівці склали топ-15 найвитриваліших смартфонів – вони живуть від зарядки найдовше. Серед них найчастіше зустрічаються пристрої від Asus, OnePlus і Samsung.

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