Апарат чудово підійде як для смартфонів й планшетів, так і потужних ноутбуків, які споживають значну кількість енергії.

Компанія Realme представила нове доповнення до своєї лінійки зарядних пристроїв – універсальний адаптер потужністю 240 Вт. Модель SUPERVOOC 240W має компактні габарити, але оснащена безліччю функцій і працює з широким спектром пристроїв, повідомляє Gizmochina.

Зарядка відносно невелика – адаптер має класичний білий дизайн, вилку і один роз'єм USB-C, а важить трохи більше ніж 170 грамів. Ключовою особливістю даного зарядного пристрою є використання нітрид галію, який ефективно витримує високу напругу без перегріву.

Апарат підтримує протоколи зарядки SUPERVOOC, QC 3.0, PD 3.0 (до 65 Вт). Він здатний зарядити будь-який сучасний девайс, чи то смартфон, чи то планшет, чи то навушники або навіть топовий MacBook Pro. Наприклад, акумулятор місткістю 4500 мАг вдасться зарядити всього за дев'ять хвилин, а для половини батареї вистачить трьох з половиною хвилин.

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Новий зарядний пристрій realme вже можна купити в Китаї за 299 юанів або 1670 грн. Чи з'явиться девайс на глобальному ринку поки що невідомо, втім, поява його на майданчику AliExpress це лише питання часу.

Як повідомляв УНІАН, смартфони з виходом Android 15 повинні отримати функції зарядки по NFC. Завдяки їй вийде підзарядити смарт-мітки, навушники або інші аксесуари через NFC-з'єднання свого телефону, тобто докуповувати додатковий девайс не буде потрібно.

А фахівці склали топ-15 найвитриваліших смартфонів – вони живуть від зарядки найдовше. Серед них найчастіше зустрічаються пристрої від Asus, OnePlus і Samsung.

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