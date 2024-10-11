До вразливості "нульового дня" схильні 64 чипсети, включно з популярними Snapdragon 8 Gen 3 і Snapdragon 865.

Експерти Threat Analysis Group Google заявили, що в процесорах виробництва Qualcomm виявили вразливість "нульового дня". Це дало можливість фахівцям одразу декількома методами віддалено зламати пристрої під управлінням Android на платформах Snapdragon.

Як передає TechCrunch, до списку зачеплених процесорів увійшли 64 моделі. Там можна знайти деякі з найпопулярніших рішень компанії, такі як Snapdragon 8 Gen 3 і Snapdragon 865. Тобто теоретично під загрозою сотні мільйонів пристроїв по всьому світу.

Разом з тим погіршує ситуацію те, що вразливості піддаються не тільки процесори, а й модеми та інші рішення Qualcomm.

Відео дня

При цьому деталей про те, скільки людей постраждало від уразливості, у чому саме вона полягає і хто став її жертвою, поки немає. Найближчим часом Amnesty International Security Lab опублікує дослідження вразливості, і тоді ми отримаємо деталі.

Чіпмейкер Qualcomm підтвердив уразливість і зазначив, що патч для вирішення цієї проблеми вже було розіслано виробникам. Але пройде якийсь час, перш ніж виробники випустять оновлення безпеки, при цьому деяких старих моделей це може і не торкнутися.

Як повідомляв УНІАН, піратству на Android, здається, прийшов кінець. Нова утиліта блокує платні додатки, якщо вони були встановлені не з Play Market. Блокування можна тимчасово уникнути, не оновлюючи ОС. Але цей крок загрожує вразливістю системи.

За повідомленнями інсайдерів, обидва процесори нового покоління, Snapdragon 8 Gen 4 і Dimensity 9400, виявляться набагато дорожчими за своїх попередників. Це призведе до подорожчання Android-флагманів, оскільки виробники зазвичай перекладають додаткові витрати на споживача.

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