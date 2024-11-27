Цього разу Steam Controller буде не такий футуристичний, тепер у нього є звичні стіки.

Може вже й не всі пам'ятають, але колись Valve розробляла власний геймпад, який вирізнявся інноваційним підходом до управління: замість стіків у нього було 2 трекпади. Схоже, компанія хоче перезапустити проєкт, у мережу потрапили рендери майбутнього контролера.

Новий Steam Controller 2 розробляється під кодовою назвою Ibex. Цього разу Valve зробила пристрій більш приземленим, додавши до тепер квадратних трекпадів ще й два стіки.

На додачу до геймпада в інтернеті з'явився рендер джойстика для VR-гарнітур. Повідомляється, що його можна буде використовувати не тільки для віртуальної реальності, але і для звичайних ігор, завдяки хрестовині, бамперам і повному набору кнопок.

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Трохи про Steam Controller

Steam Controller був випущений Valve у 2015 році. Його головною фішкою були два трекпади з тактильною віддачею, які повинні були імітувати клавіатуру з мишею в іграх, завдяки чому на геймпаді можна було грати, наприклад, у стратегії, або будь-які інші проєкти, де передбачається управління мишею.

Розробка не мала особливого успіху. За три роки Valve продала всього півтора мільйона Steam Controller. У 2019 році компанія оголосила про припинення виробництва контролерів і розпродала весь запас геймпадів всього по 5 доларів.

Раніше програміст Valve розповів, що компанія скористалася Steam, щоб скласти системні вимоги для Half-Life 2.

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