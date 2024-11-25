Microsoft не могла надати статистику по комп'ютерах гравців, тому Valve довелося взяти все у свої руки.

Зараз Steam - найбільший дистриб'ютор ігор, але від самого початку він замислювався тільки як сервіс для збору статистики за конфігураціями комп'ютерів гравців. Valve використовувала ці дані для складання системних вимог Half-Life 2.

Про це розповів головний програміст Valve Джей Стеллі в документалці до 20-річчя Half-Life 2. За його словами, розробники зіткнулися з труднощами під час складання мінімальних системних вимог до гри. Річ у тім, що на початку 2000-х років вибір відеокарт був набагато ширшим, ніж зараз, і відрізнялися вони не тільки умовним обсягом відеопам'яті, а й принципово різними технологіями рендеру.

Valve звернулася до Microsoft по допомогу, розробники хотіли знати, скільки відсотків гравців використовує тоді новий DirectX 8, а скільки залишилося на DirectX 7, але в корпорації не було такої статистики.

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Тоді Valve зрозуміла, що потрібно брати все у свої руки і розробила сервіс Steam Hardware Survey, який повідомляв компанії характеристики комп'ютера. Hardware Survey був успішно вшитий у ранню версію Steam і релізнутий у квітні 2003 року.

"Розуміючи, що без цих даних ми ризикуємо ухвалювати неправильні рішення, ми розробили інструмент аналізу, який давав змогу гравцям повідомляти нам характеристики свого обладнання, та інтегрували його в ранню версію Steam. Отримані дані виявилися настільки корисними, що ми вирішили зробити їх загальнодоступними і запустили Steam Hardware Survey у квітні 2003 року. Відтоді він допомагає нам - і, сподіваємося, іншим розробникам - ухвалювати зважені рішення."

Steam Hardware Survey все ще допомагає розробникам оптимізувати свої ігри, а прості гравці завдяки йому розуміють поточну ситуацію у світі комп'ютерного заліза. Раніше ми розповідали про найпопулярнішу ігрову збірку ПК, яку якраз зібрав Steam Hardware Survey.

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