Усім, хто коли-небудь грав у Half-Life 2, Counter Strike, а тим більше Garry's Mod, напевно знайома картинка вище. Шахова текстура кольору фуксії за останні 20 років зарекомендувала себе як один з найбільш впізнаваних візуальних багів.

Але як розповідають розробники Half-Life 2, вони навмисно зробили цю текстуру такою помітною і такою, що запам'ятовується. Програміст гри Джей Шеллі розповів, що на ранній стадії розроблення другої Half-Life розробники зіткнулися з труднощами виявлення полігонів, що не завантажилися: "Уже на ранніх етапах розроблення нашого низькорівневого графічного коду ми зрозуміли, що буде складно виявити полігони, що не відображаються через відсутність текстури."

За замовчуванням полігони, що не завантажилися, виглядають просто як нічого, повна темрява. Цей факт дуже ускладнював їхній пошук у темних локаціях, яких у Half-Life 2 багато. Тоді розробники з Valve вирішили, що їм потрібно зробити спеціальну текстуру помилки, яка з'являлася б на місці полігонів, що не завантажилися, і була б добре помітна в темряві:

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"Коли це відбувалося, на місці полігона зазвичай з'являвся чорний колір, що могло залишитися непоміченим у деяких темних сценах. Щоб надійніше відловлювати цю помилку, ми створили текстуру помилки, яка була б візуально безпомилковою і генерувалася автоматично щоразу, коли текстура не завантажувалася."

Ось так невелика хитрість і кмітливість у роботі розробників призвела до появи цілого культурного об'єкта в ігровій індустрії.

Раніше розробники Half-Life 2 ділилися божевільними початковими планами на гру. За задумом творців, у сиквелі мали з'явитися аж чотири опрацьованих міста, заснованих на Лос-Анджелесі, Єрусалимі, Празі та Парижі.

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