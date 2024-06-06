Воно захистить екран навіть при падінні на асфальт або бетон з висоти 1 метра.

Corning, відомий виробник скла Gorilla Glass, представив новий тип скла, з яким розбити екран смартфона буде складніше. Воно призначене для Android-і-девайсів бюджетного та середньобюджетного сегмента.

В анонсі йдеться про те, що Gorilla Glass 7i – це поліпшена й оновлена версія Gorilla Glass 7, яка вийшла чотири роки тому під брендом Victus. Те скло призначалося для флагманів, а 7i використовуватимуть у виробництві, зокрема й доступних пристроїв.

Під час лабораторних тестів нове скло витримало падіння з висоти до 1 метра на грубі поверхні – зокрема асфальт і бетон. Виробник запевняє, що воно вдвічі стійкіше до подряпин, ніж конкуруюче скло.

Для порівняння, багато виробників недорогих смартфонів використовують у своїх девайсах скло Gorilla Glass минулих поколінь. Наприклад, у Google Pixel 8a встановлено Gorilla Glass 3, яке вийшло 11 років тому.

Відомо, що першим замовником Gorilla Glass 7i став китайський бренд Oppo для поки що неанонсованої моделі. А з часом ним почнуть оснащувати "розумні" годинники та інші мобільні гаджети.

Дроп-тест Gorilla Glass 7i

Якщо вірити чуткам, iPhone 16 Pro Max отримає найтонші рамки екрана у світі – всього 1,15 мм. Для порівняння, у нинішнього лідера Galaxy S24 Ultra цей показник дорівнює 1,5 мм. Рендери демонструють, що 16 Pro Max матиме вигляд практично настільки близько до ідеалу, наскільки це можливо.

Раніше УНІАН розповідав, що означає зелена або жовта крапка на екрані смартфона. Насправді, таким чином ОС піклується про вас, хоч часом ці індикатори можуть дратувати.

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