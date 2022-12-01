Першими пристроями з Gorilla Glass Victus 2 стануть флагманські смартфони Samsung Galaxy S23.

Компанія Corning представила друге покоління захисного скла у лінійці Gorilla Glass Victus, призначених для дисплеїв різних гаджетів. Перша версія, нагадаємо, вийшла в 2020 році.

Як стверджує виробник, нове скло витримає падіння на бетон з висоти до 1 метра, на асфальт – до 2 метрів. Суперницькі скла, як правило, пошкоджувалися при падінні з висоти 0,5 метра і менше.

Виробник врахував, що сучасні смартфони стають все більше і важче, а це, своєю чергою, збільшує навантаження на дисплей. За статистикою кожне третє падіння смартфона припадає на бетон – більше, ніж на будь-яку іншу поверхню.

Повідомляється, що першими пристроями з новим скло стануть флагманські смартфони Samsung Galaxy S23, які вийдуть на початку 2023 року.

Дроп-тест Gorilla Glass Victus 2

А тим часом Apple розробляє гнучкий iPhone з "самовідновлювальним" екраном – він зможе "зарощувати" подряпини та вм'ятини. Щоб досягти такого ефекту, матеріал буде швидше пластичним і м'яким, ніж твердим, як сучасне скло.

Як приклад того, як екран буде "лікувати" сам себе, згадується ефект пам'яті в матрацах і подушках. У такий спосіб Apple планує вирішити одну з найбільших проблем складних моделей, а саме їх низьку довговічність. З чуток, даний айфон може дебютувати на ринку у 2025 році.

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