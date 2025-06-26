А ще браслет нарешті отримав симетричні рамки.

Компанія Xiaomi, яка очолює ринок носимих пристроїв, представила нове покоління Mi Smart Band. Браслет не надто сильно відрізняється від попередника, але отримав кілька корисних фішок.

Smart Band 10 зберіг форм-фактор "капсули", але завдяки симетричним рамкам екран виріс з 1,62 до 1,72 дюйма. Тип матриці – AMOLED. Передня панель має частоту 60 Гц і максимальну яскравість 1500 ніт.

Список функцій, пов'язаних зі здоров'ям, залишився приблизно тим самим, однак тепер браслет вміє моніторити пульс під час водних тренувань і визначати максимальне споживання кисню. Також передбачено понад 150 режимів тренувань.

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Також кажуть, що Smart Band 10 отримав розширені функції контролю за сном з персоналізованими рекомендаціями. Трекер компактний, тож спати з ним на зап'ясті буде комфортно. На одній зарядці він пропрацює до 21 дня. Якщо ввімкнути Always On Display, то вийде максимум 9 днів.

Вартість версії з алюмінієвим корпусом становить 269 юанів (~1500 грн), версія з NFC – 319 юанів (~1800 грн). Керамічна модель обійдеться в 379 юанів (~2100 грн). За межами Китаю новинка, ймовірно, вийде під назвою Xiaomi Band 10.

Як УНІАН уже писав, Xiaomi вперше з 2011 року очолила ринок носимих пристроїв, обігнавши Apple. Успіх компанії пов'язаний з оновленням серій Smart Band і Watch, а також випуском більш доступних продуктів під брендом Redmi.

Раніше цього місяця компанія випустила бюджетний повербанк з секретним дисплеєм і вбудованим кабелем. У нього акумулятор 10 000 мАг і потужність 33 Вт, а заряд, що залишився, показує LCD-екран.

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