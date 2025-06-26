Компанія Xiaomi, яка очолює ринок носимих пристроїв, представила нове покоління Mi Smart Band. Браслет не надто сильно відрізняється від попередника, але отримав кілька корисних фішок.
Smart Band 10 зберіг форм-фактор "капсули", але завдяки симетричним рамкам екран виріс з 1,62 до 1,72 дюйма. Тип матриці – AMOLED. Передня панель має частоту 60 Гц і максимальну яскравість 1500 ніт.
Список функцій, пов'язаних зі здоров'ям, залишився приблизно тим самим, однак тепер браслет вміє моніторити пульс під час водних тренувань і визначати максимальне споживання кисню. Також передбачено понад 150 режимів тренувань.
Також кажуть, що Smart Band 10 отримав розширені функції контролю за сном з персоналізованими рекомендаціями. Трекер компактний, тож спати з ним на зап'ясті буде комфортно. На одній зарядці він пропрацює до 21 дня. Якщо ввімкнути Always On Display, то вийде максимум 9 днів.
Вартість версії з алюмінієвим корпусом становить 269 юанів (~1500 грн), версія з NFC – 319 юанів (~1800 грн). Керамічна модель обійдеться в 379 юанів (~2100 грн). За межами Китаю новинка, ймовірно, вийде під назвою Xiaomi Band 10.
Як УНІАН уже писав, Xiaomi вперше з 2011 року очолила ринок носимих пристроїв, обігнавши Apple. Успіх компанії пов'язаний з оновленням серій Smart Band і Watch, а також випуском більш доступних продуктів під брендом Redmi.
Раніше цього місяця компанія випустила бюджетний повербанк з секретним дисплеєм і вбудованим кабелем. У нього акумулятор 10 000 мАг і потужність 33 Вт, а заряд, що залишився, показує LCD-екран.