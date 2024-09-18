Xiaomi оновлення HyperOS: 60 смартфонів, які отримають свіжу ОС / фото GsmChina

Компанія Xiaomi підтвердила, що в жовтні, разом із прем'єрою флагманської лінійки Xiaomi 15, випустить новітню прошивку HyperOS 2.0. Користувачі з нетерпінням чекають на апдейт, але підтримувати його будуть не всі.

Видання MyDrivers опублікувало список із понад 60 смартфонів і планшетів Xiaomi, Redmi і POCO, на яких HyperOS 2.0 точно буде доступна. Ось він:

Xiaomi

  • Xiaomi Mi 14;
  • Xiaomi Mi 14 Pro;
  • Xiaomi Mi 14 Ultra;
  • Xiaomi Mi 14T;
  • Xiaomi Mi 14T Pro; Xiaomi Mi 14T Pro;
  • Xiaomi Mi 13;
  • Xiaomi Mi 13 Pro; Xiaomi Mi 13 Pro;
  • Xiaomi Mi 13 Ultra; Xiaomi Mi 13 Ultra;
  • Xiaomi Mi 12T;
  • Xiaomi Mi 12T Pro; Xiaomi Mi 12T Pro;
  • Xiaomi Mi 12;
  • Xiaomi Mi 12 Pro; Xiaomi Mi 12 Pro;
  • Xiaomi Mi 12S;
  • Xiaomi Mi 12S Pro; Xiaomi Mi 12S Pro;
  • Xiaomi Mi 12S Ultra; Xiaomi Mi 12S Ultra;
  • Xiaomi Mi 11;
  • Xiaomi Mi 11 Pro;
  • Xiaomi Mi 11 Ultra;
  • Xiaomi Mi 11 Youth 5G NE;
  • Xiaomi Mi 11T;
  • Xiaomi Mi 11T Pro;
  • Xiaomi MIX Fold 2;
  • Xiaomi MIX Fold 3.

Redmi

  • Redmi K60;
  • Redmi K60 Pro;
  • Redmi K60 Ultra;
  • Redmi K60E;
  • Redmi K50;
  • Redmi K50 Pro;
  • Redmi K50 Extreme Commemorative Edition;
  • Redmi K50 Gaming;
  • Redmi Note 13;
  • Redmi Note 13 4G;
  • Redmi Note 13 Pro;
  • Redmi Note 13 Pro 4G;
  • Redmi Note 13 Pro+;
  • Redmi Note 13R;
  • Redmi Note 13R Pro; Redmi Note 13R Pro;
  • Redmi 12;
  • Redmi 12C;
  • Redmi 12 5G;
  • Redmi 13;
  • Redmi 13 5G;
  • Redmi 13C;
  • Redmi 13C 5G;
  • Redmi 13R;
  • Redmi 14C;
  • Redmi 14R.

Poco

  • Poco F6 Pro;
  • Poco F6;
  • Poco F5;
  • Poco F4 GT;
  • Poco X6 Neo;
  • Poco X6 5G;
  • Poco X5 Pro 5G;
  • Poco M6;
  • Poco M6 4G;
  • Poco M6 Plus 5G;
  • Poco M6 Pro;
  • Poco M6 Pro 5G.

Планшети Xiaomi

  • Pad 6;
  • Pad 6 Pro;
  • Pad 6 Max 14;
  • Pad 5 Pro 12.4.

Очікується, що першим HyperOS 2.0 зможуть скористатися покупці Xiaomi 15 – вона буде встановлена за замовчуванням. Далі оновляться флагманські моделі, за ними підуть пристрої середнього класу і бюджетні моделі.

Відео дня

Згідно з витоками, HyperOS 2.0 стане одним із найбільших оновлень ПЗ в історії Xiaomi. Нова ОС дасть змогу виявити приховані камери, розширити оперативку до 6 ГБ завдяки вбудованій пам'яті, буде краще працювати на старих пристроях, дасть змогу і обзаведеться новим меню налаштувань.

Абсолютно точно оновлення не прийде на девайси, які виробник вже визнав застарілими і припинив підтримку. Напередодні релізу HyperOS 2.0 журналісти зібрали список смартфонів Xiaomi, які більше ніколи не оновляться.

Раніше з'явилася інформація, що Xiaomi дозволить відключати всю рекламу у своїх смартфонах. Пізніше компанія спростувала появу такої функції, але пообіцяла скоротити кількість встановлених додатків.

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