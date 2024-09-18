До цього переліку увійшли смартфони не тільки власного бренду Xiaomi, а й її суббрендів: Redmi і Poco.

Компанія Xiaomi підтвердила, що в жовтні, разом із прем'єрою флагманської лінійки Xiaomi 15, випустить новітню прошивку HyperOS 2.0. Користувачі з нетерпінням чекають на апдейт, але підтримувати його будуть не всі.

Видання MyDrivers опублікувало список із понад 60 смартфонів і планшетів Xiaomi, Redmi і POCO, на яких HyperOS 2.0 точно буде доступна. Ось він:

Xiaomi

Xiaomi Mi 14;

Xiaomi Mi 14 Pro;

Xiaomi Mi 14 Ultra;

Xiaomi Mi 14T;

Xiaomi Mi 14T Pro; Xiaomi Mi 14T Pro;

Xiaomi Mi 13;

Xiaomi Mi 13 Pro; Xiaomi Mi 13 Pro;

Xiaomi Mi 13 Ultra; Xiaomi Mi 13 Ultra;

Xiaomi Mi 12T;

Xiaomi Mi 12T Pro; Xiaomi Mi 12T Pro;

Xiaomi Mi 12;

Xiaomi Mi 12 Pro; Xiaomi Mi 12 Pro;

Xiaomi Mi 12S;

Xiaomi Mi 12S Pro; Xiaomi Mi 12S Pro;

Xiaomi Mi 12S Ultra; Xiaomi Mi 12S Ultra;

Xiaomi Mi 11;

Xiaomi Mi 11 Pro;

Xiaomi Mi 11 Ultra;

Xiaomi Mi 11 Youth 5G NE;

Xiaomi Mi 11T;

Xiaomi Mi 11T Pro;

Xiaomi MIX Fold 2;

Xiaomi MIX Fold 3.

Redmi

Redmi K60;

Redmi K60 Pro;

Redmi K60 Ultra;

Redmi K60E;

Redmi K50;

Redmi K50 Pro;

Redmi K50 Extreme Commemorative Edition;

Redmi K50 Gaming;

Redmi Note 13;

Redmi Note 13 4G;

Redmi Note 13 Pro;

Redmi Note 13 Pro 4G;

Redmi Note 13 Pro+;

Redmi Note 13R;

Redmi Note 13R Pro; Redmi Note 13R Pro;

Redmi 12;

Redmi 12C;

Redmi 12 5G;

Redmi 13;

Redmi 13 5G;

Redmi 13C;

Redmi 13C 5G;

Redmi 13R;

Redmi 14C;

Redmi 14R.

Poco

Poco F6 Pro;

Poco F6;

Poco F5;

Poco F4 GT;

Poco X6 Neo;

Poco X6 5G;

Poco X5 Pro 5G;

Poco M6;

Poco M6 4G;

Poco M6 Plus 5G;

Poco M6 Pro;

Poco M6 Pro 5G.

Планшети Xiaomi

Pad 6;

Pad 6 Pro;

Pad 6 Max 14;

Pad 5 Pro 12.4.

Очікується, що першим HyperOS 2.0 зможуть скористатися покупці Xiaomi 15 – вона буде встановлена за замовчуванням. Далі оновляться флагманські моделі, за ними підуть пристрої середнього класу і бюджетні моделі.

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Згідно з витоками, HyperOS 2.0 стане одним із найбільших оновлень ПЗ в історії Xiaomi. Нова ОС дасть змогу виявити приховані камери, розширити оперативку до 6 ГБ завдяки вбудованій пам'яті, буде краще працювати на старих пристроях, дасть змогу і обзаведеться новим меню налаштувань.

Абсолютно точно оновлення не прийде на девайси, які виробник вже визнав застарілими і припинив підтримку. Напередодні релізу HyperOS 2.0 журналісти зібрали список смартфонів Xiaomi, які більше ніколи не оновляться.

Раніше з'явилася інформація, що Xiaomi дозволить відключати всю рекламу у своїх смартфонах. Пізніше компанія спростувала появу такої функції, але пообіцяла скоротити кількість встановлених додатків.

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