Компанія пообіцяла скоротити кількість встановлених додатків, але, схоже, реклама залишиться проблемою.

Раніше з'явилася інформація, що компанія Xiaomi збирається додати у свій інтерфейс кнопку для деактивації всієї системної реклами. Користувачі китайської продукції сприйняли цю новину з ентузіазмом, але сама компанія спростувала появу такого нововведення.

Про це в Xiaomi повідомили на запит видання Android Authority. Натомість пообіцяли скоротити кількість попередньо встановлених додатків. Ось офіційна заява виробника з цього приводу:

Ми переоптимізуємо нашу бізнес-стратегію в цьому відношенні, щоб поліпшити користувацький досвід за рахунок скорочення попередньо встановлених додатків і сторінок введення контенту. Користувачі повинні побачити ці результати досить скоро в наших майбутніх флагманах. Однак наша філософія полягає в тому, щоб вносити зміни, які будуть легкодоступними та корисними для всіх наших користувачів, тому наразі ми не плануємо додавати перемикач, який, за реалістичними оцінками, виявить і використовуватиме лише невелика кількість користувачів. Відео дня

Зараз користувачі гаджетів Xiaomi також можуть відключити рекламу, але для цього треба довго лазити в налаштуваннях, відключати безліч опцій, розкиданих по всій системі, і навіть видаляти системні додатки. Новий функціонал мав дозволити зробити все те ж саме за допомогою однієї кнопки.

Принаймні Xiaomi планує скоротити кількість попередньо встановлених додатків на смартфонах, на що користувачі вже давно скаржаться. Це повинно надати юзерам більше гнучкості, знищивши більшість з них за непотрібністю, а не навантажуючи ними системні ресурси.

Аналітики зазначають, що реклама в пристроях Xiaomi – зокрема смартфонах – особливість бізнес-моделі китайського виробника. Компанія випускає збалансовані смартфони за доступнішими цінами, ніж багато конкурентів, компенсуючи частину витрат коштом показу реклами.

Нагадаємо, Xiaomi напередодні оновила список EOS (End of Support), до якого потрапляють девайси, які більше не отримуватимуть жодних оновлень. Цього разу компанія "похоронила" 11 гаджетів, включно з усе ще популярною серед користувачів серією Redmi Note 10.

Якщо ваш смартфон потрапив до списку EOS, фахівці називали найкращі смартфони Xiaomi під різний бюджет і запити. До списку потрапили свіжі та не дуже пристрої компанії, які рекомендують до купівлі влітку 2024 року.

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