Усякий смартфон з часом починає гальмувати, але з цим можна боротися.

Багато користувачів використовують мобільні пристрої для виконання тих чи інших бізнес-завдань. Втім, далеко не завжди ці гаджети мають найсучаснішу і топову начинку, тому питання їх оптимізації та прискорення завжди актуальне.

Про те, як прискорити роботу будь-якого телефону, будь то Android чи iOS, розповіли експерти компанії Itel.

Як наголошують фахівці, аби прискорити роботу смартфона, досить всього-на-всього очистити його від системного сміття та непотрібних файлів. Для цього можна використовувати як вмонтовані, так і сторонні застосунки.

Водночас допомогти в боротьбі з "гальмами" може і банальне відключення автозапуску для деяких застосунків. Позбавивши їх доступу до фонової роботи, користувач має всі шанси відчути суттєве зростання до швидкості роботи свого девайса.

Читайте такожЯк калібрувати батарею на Android-смартфоні: все, що вам потрібно - це секретний кодНа останок експерти зазначають, що надзвичайно важливо регулярно оновлювати ПЗ [програмне забезпечення] пристрою. До речі, для прискорення роботи нерідко можна вдатися до скидання телефонного апарату до заводських налаштувань.

Раніше УНІАН ділився лайфхаком, як прискорити зарядку смартфона. Ця "фіча" доступна для всіх телефонів, починаючи від старих кнопкових моделей і закінчуючи сучасними смартфонами, фаблетами і тп.

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