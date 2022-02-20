Забезпечення власної безпеки – цілком і повністю у ваших руках.

Сучасні програмні рішення на ринку з кожним днем стають дедалі навороченими та здатні використовувати можливості вашого телефону дуже витончено. Головне при цьому – не забувати про банальні заходи безпеки.

Є кілька очевидних та не дуже способів зрозуміти, що ваш смартфон став шпигуном в чужих руках. В першу чергу завдяки перегріву та зависанню.

Також про стеження можуть натякати вимоги застосунками тих доступів до пристрою, які їм банально не потрібні для виконання завдань. Якщо програми вимагають доступ до камери, мікрофону, даними, що зберігаються на смартфоні, це теж тривожний дзвіночок.

Небезпечно і коли застосунки використовують геолокацію. Причому мовиться не тільки про GPS, але й про використання даних стільникового зв'язку та підключень до різних інтернет-порталів. Водночас рекомендується звернути пильну увагу на швидку розрядку батареї.

При цьому варто розуміти, що не завжди підозріла поведінка вашого пристрою є 100%-ознакою стеження. Так, наприклад, швидкий розряд акумулятора може говорити про неполадки в системі, а перегрів – про перезавантаження процесора.

Раніше УНІАН ділився простими способами прискорити роботу смартфона. Іноді досить просто очистити девайс від системного сміття та непотрібних файлів. Для цього можна використовувати як вмонтовані, так і сторонні програми.

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