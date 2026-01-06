Прискорить ігри в 6 разів: Nvidia представила DLSS 4.5 для відеокарт GeForce RTX

Запуск 13 січня, але спробувати вже можна – у бета-версії.

На виставці CES 2026 компанія NVIDIA представила DLSS 4.5. Нова версія апскейлера видає вищу якість і більше fps за меншої кількості артефактів. Обіцяють, що продуктивність зросла на ~35%.

За заявою NVIDIA, DLSS 4.5 вже підтримують у понад 400 іграх, включно з 007: First Light і Resident Evil 9, коли вони вийдуть, і працює на всіх відеокартах GeForce RTX.

Ключові поліпшення DLSS 4.5 включають:

Transformer другого покоління для Super Resolution – нова модель точніше обробляє рух об'єктів, освітлення і дані ігрового рушія, покращуючи деталізацію зображення, особливо в режимах Performance і Ultra Performance, а також істотно знижуючи кількість візуальних артефактів;

Мультикадрова 6х генерація кадрів – оновлена технологія генерації кадрів працює на новій нейромережевій моделі та здатна створювати до п'яти додаткових кадрів на один відмальований, підвищуючи частоту кадрів у 4K із трасуванням шляху до 35% на відеокартах RTX 50;

– оновлена технологія генерації кадрів працює на новій нейромережевій моделі та здатна створювати до п'яти додаткових кадрів на один відмальований, підвищуючи частоту кадрів у 4K із трасуванням шляху до 35% на відеокартах RTX 50; Dynamic Multi Frame Generation –інтелектуальний алгоритм, який у реальному часі змінює множник генерації кадрів, підлаштовуючись під навантаження і частоту оновлення монітора.

Як кажуть у компанії, найбільший ефект від оновлення апскейлера отримають власники відеокарт серій RTX 40 і RTX 50, а розширені можливості генерації кадрів, вихід яких намічений на весну, будуть ексклюзивом для лінійки RTX 5000.

Відео дня

Повноцінний запуск апскейлера DLSS 4.5 відбудеться для всіх 13 січня, але вже зараз охочі можуть завантажити бета-версію Nvidia App і ввімкнути галочку в налаштуваннях.

У зв'язку з дефіцитом і подорожчанням оперативної пам'яті, що виникло через ШІ-перегони, відеокарти нового покоління NVIDIA можуть затриматися до 2028 року. А серія GeForce RTX 50 SUPER може і зовсім не вийти.

Також повідомляється, що наступне покоління PlayStation і Xbox може вийти набагато пізніше, ніж очікувалося. Крім того, через кризу пам'яті вже у 2026-му році можуть подорожчати нинішні приставки.

Вас також можуть зацікавити новини: