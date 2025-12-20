Популярна відеокарта NVIDIA тимчасово зникне з продажу – у всьому винен ШІ

Дефіцит пам'яті змушує виробників оптимізувати виробничі витрати.

Після інформації про те, що NVIDIA збирається зменшувати виробництво відеокарт RTX 5000 на тлі глобального дефіциту пам'яті, нові дані свідчать, що модель RTX 5060 Ti на 16 ГБ може і зовсім тимчасово зникнути з продажу.

За повідомленнями Videocardz, NVIDIA та її партнери заробляють на цій моделі менше, ніж на інших, витрачаючи багато дорогої за сьогоднішніми мірками пам'яті GDDR7. Усе тому, що це найдешевший прискорювач компанії з 16 ГБ пам'яті.

У разі зникнення версії на 16 ГБ з продажу, основна пропозиція в бюджетному сегменті зведеться до моделей RTX 5060 і RTX 5060 Ti з 8 ГБ. Водночас позицію, що звільнилася, займе RTX 5070, у якої 12 ГБ VRAM. Таким чином, геймерам, які захочуть купити відеокарту RTX 50-ї серії з об'ємом пам'яті вище 8 ГБ, доведеться переплачувати за старші моделі.

Раніше в мережі вже поширилися чутки, що AMD і NVIDIA можуть відмовитися від виробництва бюджетних GPU. Особливо це стосується моделей з великим об'ємом відеопам'яті, де вартість пам'яті займає значну частину собівартості.

У зв'язку з дефіцитом і подорожчанням оперативної пам'яті, що виникло через ШІ-перегони, відеокарти нового покоління від NVIDIA і AMD можуть затриматися до 2028 року. А серія GeForce RTX 50 SUPER може і зовсім не вийти.

Згідно зі свіжим опитуванням Steam, понад 52% ПК-геймерів, як і раніше, використовують роздільну здатність 1920×1080 для свого основного монітора. Тоді як найпопулярнішою відеокартою є мобільна GeForce RTX 4060.

А Nvidia раніше цього місяця припинила підтримку відеокарт GTX 1000 і 900. Моделі на базі Turing, такі як GTX 1650 і GTX 1650 Ti, продовжать отримувати нові драйвери.

