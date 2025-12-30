Наступне покоління PlayStation і Xbox може вийти набагато пізніше, ніж очікувалося

Також через кризу пам'яті вже у 2026 році можуть подорожчати нинішні приставки.

Наростаюча криза на ринку пам'яті може призвести до того, що наступне покоління консолей PlayStation і Xbox вийде набагато пізніше, ніж очікувалося. Про це пише авторитетний журналіст та інсайдер Том Хендерсон

Проблема виникла через вибухове зростання ШІ-індустрії: технологічні компанії буквально "вигрібають" з ринку всю доступну пам'ять для своїх дата-центрів. Це створило дефіцит на ринку, і за останні місяці ціни на модулі RAM підскочили у 2-3 рази.

За словами джерел автора, Sony і Microsoft стурбовані тим, що висока ціна комплектуючих зробить майбутні ігрові системи занадто дорогими для масового гравця. Зараз компанії обговорюють можливість перенесення запуску з 2027-2028 років на пізніший термін, чекаючи, поки заводи розширять виробництво пам'яті і ціни впадуть.

Відео дня

Брак пам'яті, найімовірніше, позначиться і на актуальному поколінні приставок. Хендерсон припускає, що вже у 2026 році ми побачимо підвищення цін на PlayStation 5 і Xbox Series.

На тлі кризи, нагадаємо, Valve вже зняла з виробництва найдешевшу версію Steam Deck і не може точно визначити фінальну ціну Steam Machine, оскільки не хоче продавати консоль собі у збиток. Можливо, консоль коштуватиме понад 1000 доларів.

Якщо вірити інсайдам, разом зі стаціонарними PlayStation і Xbox нового покоління мають з'явитися їхні портативні версії для конкуренції зі Steam Deck і Nintendo Switch.

Разом з тим Xbox наступного покоління, швидше за все, буде дуже потужним і дуже дорогим. Повідомляється, що нова консоль стане гібридом між стаціонарною консоллю і ПК і може коштувати понад 1000 доларів.

Вас також можуть зацікавити новини: