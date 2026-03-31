Ніл Дракманн показав ранні концепти The Last of Us та натякнув на нову гру

Зараз розробник працює над грою Intergalactic: The Heretic Prophet, для якої поки що немає навіть приблизних термінів виходу.

Креативний директор і глава Naughty Dog Ніл Дракманн опублікував у соцмережах оригінальні ескізи The Last of Us, які він зробив ще у 2003 році. На них розробник показав чоловіка і дівчинку, які подорожують зруйнованою Америкою.

Однак набагато більший інтерес викликали не самі ескізи, а підпис, яким Дракманн супроводив свою публікацію – фанати побачили в ньому явний натяк на третю частину The Last of Us. Судячи зі слів Дракманна, Naughty Dog у майбутньому повернеться до улюбленої франшизи.

Сьогодні, розбираючи гараж, я натрапив на свої оригінальні ескізи 2003 року – концепт гри про чоловіка, його названу дочку та їхню подорож по спустошеній Америці. Я вдячний за кожну хвилину захоплюючої подорожі, і особливо за ті зупинки, які ще попереду.

Користувачі в коментарях переконані, що Дракманн досить прозоро натякнув на продовження франшизи.

Раніше Дракманн підкреслював, що у нього вже є концепти для третьої гри серії, але не факт, що він їх реалізує. У документальному фільмі про створення The Last of Us він говорив, що у нього є концепт, який об'єднає всі три частини в одну історію, але не обов'язково у вигляді гри.

Примітно, що в 2023-2024 роках в інтернеті активно ходили чутки про третю частину, розробка якої нібито вже "йде повним ходом". Головною героїнею знову може стати Еллі, але окрема частина сюжету TLOU 3 буде присвячена новим вцілілим.

Зараз Дракманн і Naughty Dog зайняті Intergalactic: The Heretic Prophet, у якої немає навіть приблизних термінів виходу. При її створенні автори Last Of Us надихалися "Ковбоєм Бібопом" і "Акірою", а в плані геймплею її називають "найглибшою грою" студії.

Тим часом серіал "Одні з нас" від HBO вже офіційно продовжено на третій сезон. Він буде зосереджений на історії Еббі та вийде у 2027 році. Відомо, що Дракманн покинув проєкт, щоб зосередитися на своїй кар’єрі в ігровій індустрії.

