Головою розробки виступив Ніл Дракман.

Раніше ми розповідали, що Трой Бейкер братиме участь у новій неанонсованій грі Ніла Дракмана, і ось стався повноцінний анонс на The Game Awards 2024.

Гра отримала назву Intergalactic: The Heretic Prophet. Події розгорнуться в далекому майбутньому з естетикою ретрофутуризму. Головною героїнею стане мисливиця за скарбами Джордан Мун. Дівчина вирушила на далеку планету на задвірках Всесвіту, зв'язок з якою було втрачено сотні років тому.

Джефф Кілі зазначив, що весь трейлер зроблено на рушії гри, проте геймплея нам показали буквально кілька кадрів. За ними можна припустити, що Intergalactic: The Heretic Prophet буде слешером, ну або ж Souls-like проєктом.

Також ще одна кумедна деталь у трейлері - продакт-плейсмент. На зорельоті Джордан красується наклейка Porsche, героїня вмикає пісню Pet Shop Boys на програвачі від Sony, а покинутою планетою мисливиця за скарбами ходитиме в кросівках Adidas. Можна припустити, що з бюджетом у гри все гаразд.

Раніше ми розповідали, що The Last of Us Part 2 Remastered вийде на ПК уже 4 квітня.

