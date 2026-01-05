У Steam безкоштовно роздають відеогру зі 100% позитивних відгуків

Акція триватиме до вечора 10 січня.

У цифровому магазині Steam користувачі ПК можуть безкоштовно додати собі в бібліотеку гоночну гру, рейтинг рецензій якої на 100% складається з позитивних відгуків.

Billie's Wheelie була розроблена компанією M4DOOM та випущена в жовтні 2025 року. За жанром це аркадний перегоновий платформер із видом від третьої особи, у якому гравець керує хом'яком, що мчить трасами всередині кулі.

У грі доступні різні траси, включно з фантазійними і футуристичними локаціями, система кастомізації персонажа та екіпіровки, а також онлайн-заїзди для 2-8 гравців. Розробники збираються підтримувати проєкт новим контентом - майбутні оновлення додадуть у перегони режим кар'єри, нові траси і не тільки.

Відео дня

Роздача Billie's Wheelie триватиме до 10 січня. Після отримання гра залишиться у вашій бібліотеці, і ви зможете грати в неї навіть після того, як її перестануть пропонувати безкоштовно.

Тим часом в Epic Games Store зараз дарують космічний онлайн-шутер Wildgate і масштабну стратегію Total War: Three Kingdoms. Акція триватиме до 8 січня.

Раніше в мережі звернули увагу, що Steam розпочав 2026 рік із нового рекорду з онлайну. На піку онлайн майданчика склав 41,8 млн користувачів, з яких 13,4 млн грали в різні ігри.

Вас також можуть зацікавити новини: