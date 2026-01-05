Steam почав 2026 рік із нового рекорду за одночасною кількістю користувачів

На 200 тис. більше за попередній показник.

У мережі звернули увагу, що Steam за останні 24 години вкотре оновив рекорд одночасної відвідуваності. На піку онлайн майданчика склав 41,816,052 користувачі, з яких 13,4 мільйона грали в різні ігри.

Здебільшого така висока активність пов'язана з триваючими новорічними святами, а також із зимовим розпродажем, що добігає кінця, – він завершиться сьогодні о 20:00 за Києвом.

Counter-Strike 2 традиційно утримує звання найпопулярнішої гри в Steam – за останні 24 години її піковий онлайн досяг 1,6 млн осіб. Слідом розташувалася Dota 2 з 815 тис. гравців, а третю сходинку посіла PUBG: BATTLEGROUNDS, що зібрала 709 тис. користувачів.

Статистика Steam демонструє стійке зростання з року в рік. Наприклад, піковий онлайн у 2023 році становив 33 мільйони, а в 2024 році – вже 39 мільйонів. Попередній рекорд з онлайну було встановлено в жовтні 2025 року – 41,6 млн.

Раніше Valve підбила підсумки користувацького голосування на "Премію Steam" 2025 року. Лідером за кількістю перемог стала Hollow Knight: Silksong, а хітовій Clair Obscur: Expedition 33 вдалося заробити лише одну нагороду за найкращий саундтрек.

Крім того, нещодавно стали відомі найбільш продавані та популярні ігри 2025 року в Steam. Лідери за виручкою серед новинок: Battlefield 6, Silksong, Kingdom Come: Deliverance II, ARC Raiders і ремастер Oblivion.

