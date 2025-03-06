Виходить у грудні 2025-го року на PS5, Xbox Series і ПК.

Українська студія Frogwares, яка створює ігри про Шерлока Холмса, показала перший погляд на The Sinking City 2 – продовження своєї натхненної лавкрафтівськими міфами гри.

Оригінальна The Sinking City вийшла 2019 року і була в цілому добре зустрінута геймерами та ЗМІ. На відміну від першої частини, це повноцінний сурвайвл-хорор, у якому буде абсолютно нова історія. Таким чином, новачкам не обов'язково грати в першу частину.

The Sinking City 2 відправить нас у потойбічне втілення Аркхема з романів і оповідань Лавкрафта. У грі – 1920-ті роки, світ охоплений атмосферою самотності, нікчемності і безвиході. Студія Frogwares запевняє, що місто в новій частині буде більшим і різноманітнішим. Окремий акцент робиться на боях і дослідженнях.

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Щоб забезпечити додаткові можливості та підтримати розвиток гри, Frogwares запустлила Kickstarter-кампанію з метою зібрати 100 000 євро (~4,5 млн грн) за місяць. Втім, вже менш ніж за дві години після запуску кампанії вони зібрали всю суму. На рахунку перебуває понад 120 тисяч євро, і ця сума зростає.

Гра розробляється для ПК (Steam, EGS, GOG), PS5 і Xbox Series. Реліз заплановано на грудень цього року.

Нагадаємо, нещодавно українські розробники Metro презентували свою нову гру в сетинґу майбутнього і з режисером "Драйву" на борту. Дати релізу поки що немає, але відомо, що вона вийде в Steam.

Тоді як інша половина 4A Games, як і раніше, працює над новою частиною "Метро". Подробиць і дати релізу поки немає, але проєкт перебуває на такій стадії розроблення, коли гру можна пройти від початку до кінця. Тож цілком можливий реліз у 2025-2026 році.

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