Названо найкращі нові ігри Steam у березні – одну з них можна скачати безкоштовно

Компанія Valve опублікувала список найкращих ігрових новинок, які з'явилися в каталозі магазину Steam у березні 2026 року.
Традиційно релізи розділили на три категорії – "золото", "срібло" та "бронза", що відображають номінальну популярність продуктів. У першій виявилися 11 ігор та одне доповнення. Також туди потрапив безкоштовний тайтл – рольова гра з відкритим світом The Seven Deadly Sins: Origin.
"Золото"
- ПК-порт Death Stranding 2: On the Beach;
- The Seven Deadly Sins: Origin;
- Retro Rewind - Video Store Simulator;
- Marathon;
- John Carpenter's Toxic Commando;
- Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection;
- RACCOIN: Coin Pusher Roguelike;
- WWE 2K26;
- Ready or Not: Boiling Point;
- Crimson Desert;
- Slay the Spire 2;
- Everwind.
"Серебро"
- Life is Strange: Reunion.
- Esoteric Ebb.
- Solasta II.
- Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster.
- Over The Top: WWI.
- Hozy.
- Poker Night at the Inventory.
- Scritchy Scratchy.
- Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake.
- Mega Man Star Force Legacy Collection.
- The Wasp Hunter Set для ARC Raiders.
- Dangerous Horizons Expansion для Icarus.
"Бронза"
- Docked.
- Cinderia.
- DrainSim.
- Screamer.
- Tangy TD.
- Subliminal.
- 龙胤立志传.
- Nova Roma.
- Lucid Blocks.
- Homura Hime.
- iRacing Arcade.
- Scott Pilgrim EX.
- Lost and Found Co.
- Super Meat Boy 3D.
- Way of the Hunter 2.
- The Bazaar – Karnok.
- The Legend of Khiimori.
- EverSiege: Untold Ages.
- Out of the Park Baseball 27.
- Starship Troopers: Ultimate Bug War!.
- Cooking Simulator 2: Better Together.
- Thomas & Friends: Wonders of Sodor.
- Creator Pack: City Stations для Cities: Skylines II.
- Fractured Legend Supporter Pack для Last Epoch.
Нагадаємо, у Steam повернули класичні ігри за мотивами Warhammer 40K. Так, за 33 грн можна придбати Blood Bowl: Chaos Edition, за 159 грн – культову стратегію Warhammer 40,000: Dawn of War II.
Свіже опитування Steam показало, на якому ПК гратиме більшість геймерів світу у 2026 році. Лідером у сегменті відеокарт після невеликої перерви знову стала RTX 3060, а RTX 5070 опустилася на п’яте місце.