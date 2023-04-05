Курс Ethereum перевищив $1,91 тисячі вперше з серпня 2022 року.

Друга за популярністю цифрова монета у світі – Ethereum – взялася активно дорожчати. Вранці 5 квітня вперше за майже 8 місяців вартість активу піднялася вище позначки $1,91 тис.

Станом на 14:00 за Києвом, Ethereum торгується на рівні $1,917 долара за монету. За добу Ethereum подорожчав на 5,6 відсотка, а за останній місяць – на 22,4 відсотка.

Експерти зауважують, що вартість Ethereum зростає перед важливим для блокчейну оновленням Shapella, яке дозволить виводити раніше заблоковані активи. Творці криптовалюти обіцяють провести його 12 квітня.

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Рік тому головний конкурент біткоїна коштував понад 3,4 тисячі доларів, проте в квітні-травні його вартість впала до 1,2 тисячі й навіть масштабне оновлення у вересні не змогло повернути її до колишніх показників. Творець Ethereum оголосив, що новий алгоритм роботи блокчейна дозволить значно скоротити витрати електроенергії коштом відмови від виконання складних математичних обчислень.

Нагадаємо, днями Twitter змінив логотип на символ Dogecoin, після цього вартість найдорожчої "мемної" криптовалюти на біржі Binance зросла на 30%. Ілон Маск вже не раз зізнавався в любові до Dogecoin, а раніше одна з компаній бізнесмена – Tesla – почала приймати оплату в "догекоїнах".

Біткоїн, до речі, теж підіймається в ціні після різкого падіння на початку березня. Тоді криптовалюта опустилася до рівня менше ніж 20 тис. доларів. Сьогодні одна монета BTC коштує 28 535 доларів.

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