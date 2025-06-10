Новинка отримає 8 ГБ GDDR6 і коштуватиме менше 250 доларів.

Схоже, відеокарта GeForce RTX 5050, яка вийде цього літа, буде навіть простішою, ніж очікувалося. Модель стане найдоступнішим рішенням у сімействі RTX 50 і орієнтована на геймерів з обмеженим бюджетом.

Якщо раніше цій відеокарті приписували VRAM стандарту GDDR7, то тепер повідомляється, що молодша настільна карта лінійки все ж таки отримає пам'ять GDDR6 від Samsung та SK Hynix із шиною 128 біт.

Джерела стверджують, що спочатку Nvidia планувала використовувати GDDR7, проте переключилася на GDDR6, щоб знизити виробничі витрати для RTX 5050 і усунути будь-які потенційні проблеми з ланцюжком поставок.

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Відеокарта отримає 8 ГБ відеопам'яті, а ось точна швидкість пам'яті поки що невідома. За оцінками, ефективна пропускна здатність пам'яті перебуватиме в діапазоні від 17-ти до 20 Гбіт/с. Це означає, що пропускна спроможність становитиме від 272 до 320 ГБ/с, що на 29-39% нижче за показники RTX 5060.

Згідно з чутками, відеокарта коштуватиме менше 250 доларів (~10 000 грн). Очікується, що пізніше з'явиться і мобільна версія RTX 5050, але терміни її виходу поки не розкриваються.

Свіже опитування Steam показало, що найпопулярнішою відеокартою у геймерів є GeForce RTX 3060. За нею йдуть мобільна GeForce RTX 4060 і її десктопний варіант.

Тим часом у Європі GeForce RTX 5090 уже продають дешевше за рекомендовану ціну. Зараз карту в деяких виконаннях можна придбати за 2299 євро (~108 000 грн). В Україні вартість RTX 5090 поки перебуває в районі ~140 000 грн.

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