На даний момент, обсяг наймісткішого HDD компанії - 36 ТБ.

Seagate збирається випустити жорсткий диск на 100 ТБ до 2030 року. Про це в інтерв'ю CNBC заявив комерційний директор компанії. За його словами, попит з боку індустрій ШІ та високопродуктивних обчислень вимагає різкого зростання ємності.

Зараз у Seagate є модель Exos Mozaic 3+ об'ємом 36 ТБ, але її продають тільки обраним клієнтам. Ця лінійка побудована на технології HAMR (heat-assisted magnetic recording), яка дає змогу щільніше записувати дані завдяки локальному нагріванню пластин перед записом.

Усередині - десять скляних пластин по 6 ТБ кожна, тож теоретична межа для нинішньої платформи - 60 ТБ. Але реальність скромніша: наступна серія, Mozaic 4+, обіцяна на 2026 рік із накопичувачами трохи вище 40 ТБ, а Mozaic 5+ - не раніше 2028-го, з об'ємом до 50 ТБ.

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Це вже відхилення від планів 2017 року, де до 2026 року обіцяли 50 ТБ. Тож слова про 100 ТБ до 2030-го краще сприймати з часткою скепсису, якщо у Seagate немає в запасі чогось радикально нового.

Крім технічних складнощів, є ще й питання енергоспоживання. Центри обробки даних стають дедалі ненажерливішими, особливо на тлі зростання ШІ-інфраструктури. Seagate стверджує, що враховує це: нові диски споживатимуть менше енергії на терабайт, а висока щільність зберігання дасть змогу економити місце і ресурси в дата-центрах. Також компанія говорить про перехід на поновлювані джерела енергії у виробництві.

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