У звіті говориться, що моделі від Seagate виявилися найменш надійними, але вони й коштують дешевше продукції конкурентів.

Компанія Backblaze, яка надає послуги хмарного зберігання даних, випустила щорічний звіт про надійність жорстких дисків. Як виявилося, ситуація з HDD в останні роки стає все більш гнітючою.

Так, до виходу з ладу сучасні жорсткі диски зазвичай працюють всього 2,5 року. Ця цифра заснована на досвіді роботи з більш ніж 250 тис. накопичувачів.

Згідно з дослідженням, найчастіше ламаються моделі Seagate ємністю 14 ТБ, в той час, як найрідше відмовляли HDD від Western Digital на 16 ТБ.

Якщо говорити про конкретні бренди, то для любителів Seagate є погані новини: в результаті трирічного тесту кількість відмов у жорстких дисків компанії перевищила 1,5%.

Що стосується статистики відмов залежно від обсягу, то тут якоїсь сильної кореляції немає. Але найгірше себе показують моделі об'ємом 10 ТБ, а самими живучими виявилися диски на 6 ТБ. Відео дня

Експерти підкреслили, що HDD можуть вийти з ладу в найнесподіваніший момент, тому потрібно завжди зберігати бекапи важливих даних, бажано в хмарі, і найкраще – відразу в декількох місцях. Це допоможе уникнути втрат даних і легко відновити файли, коли це буде потрібно.

А тим часом аналітики прогнозують дворазове зростання цін на SSD-накопичувачі. Разом з тим зростання цін на чіпи пам'яті позначиться і на виробниках смартфонів, ПК та інших пристроїв.

Як повідомляв УНІАН, незабаром геймери можуть зіткнутися з дефіцитом відеокарт Nvidia. Все через те, що компанія переорієнтується на розвиток прискорювачів для навчання і роботи штучного інтелекту. Зараз він куди прибутковіше, ніж споживчі відеокарти.

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