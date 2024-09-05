Цього разу всім шанувальникам футболу і шутерів приготували чудовий подарунок.

Четвер на календарі, а, отже, EGS оновилася добірка безкоштовних ігор. Цього разу всім шанувальникам футбольного менеджменту приготували чудовий подарунок у вигляді Football Manager 2024. Також став безкоштовним Sniper Ghost Warrior Contracts.

Безкоштовна роздача триватиме до вечора 12 вересня. А через тиждень почнуть роздавати Rugrats: Adventures in Gameland і Super Crazy Rhythm Castle.

Football Manager 2024 – 1699 грн . Остання частина знаменитого спортивного симулятора, у якій геймерам доведеться стати управлінцем, який веде до світового успіху футбольну команду. Оглядачі називають FM 2024 найбільш відполірованим і різноманітним релізом в історії серії.

Sniper Ghost Warrior Contracts – 547 грн . Шоста частина серії снайперських stealth-шутерів від польської студії CI Games. Крім одиночного режиму бойовик дасть змогу гравцям постріляти в мультиплеєрі.

Нагадаємо, раніше в Warner Bros вирішили не тримати інтригу й офіційно підтвердили, що Hogwarts Legacy 2 перебуває в розробці. Однак на близький вихід розраховувати не доводиться.

Також у мережі знову говорять про Half-Life 3. Інсайдери запевняють, що продовження культової серії таки побачить світ і продовжить сюжет Half-Life: Alyx, а головним героєм знову виступить Гордон Фрімен. Вихід очікується приблизно у 2026-му.

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