Ще планшет оснащено шістьма динаміками, батареєю на 10 100 мАг і гнучким екраном OLED.

Компанія Huawei показала новий флагманський планшет MatePad Pro 2023. Це величезний девайс діагоналлю 13,2 дюйма, він позиціюється як "найтонший і найлегший у світі великий планшет" – принаймні, за словами виробника.

Новинка важить 580 г, товщина становить 5,5 мм, рамки дисплея мають ширину всього 3,4 мм, а екран займає майже 95% площі передньої панелі. Виробник порівнює пристрій з 12,9-дюймовим iPad Pro, який помітно важчий і товщі.

Планшет оснащується гнучким екраном OLED з роздільною здатністю 2880x1920 пікселів і кадровою частотою 144 Гц. За продуктивність відповідає чіп Kirin 9000S, як в смартфонах серії Mate 60. На задній панелі розташувалася подвійна камера з основним модулем на 13 Мп і надширококутним модулем на 8 Мп. Селфі-камера має роздільну здатність 16 Мп.

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Також серед характеристик – шість динаміків (2 високочастотних і 4 низькочастотних), стилус M-Pencil третього покоління і батарея на 10 100 мАг. Huawei обіцяє до 16 автономності в режимі перегляду відео, збереженого на пристрої.

Huawei MatePad Pro 13.2 вже надійшов у продаж у Китаї. Вартість планшета починається від 5199 юанів (≈26 000 грн) за версію на 12/256 ГБ. Найдорожча версія на 16 ГБ/1 ТБ пам'яті поставляється зі стилусом і чохлом-клавіатурою за ціною 8299 юанів (≈41 000 грн).

А вже на початку 2024 року на ринку дебютують оновлені iPad Pro з OLED-дисплеєм і новим чіпом M3. Це буде наймасштабніший апгрейд iPad Pro за останні 5 років.

Щоправда, якщо вірити чуткам, коштувати вони будуть мало не на 80% дорожче, ніж актуальні моделі. Нібито Apple оцінює базову 11-дюймову версію iPad Pro з OLED в $1500, а 13-дюймову – в $1800. Нагадаємо, актуальний модельний ряд iPad Pro з екранами IPS і mini-LED коштує від $799 і $1099 відповідно.

Також наступного року Apple почне перехід на OLED-дисплеї і в своїх ноутбуках. Очікується, що впровадження OLED-дисплеїв дозволить підвищити їх енергоефективність у порівнянні з поточними LED і miniLED-дисплеями, а також запропонує підвищену контрастність.

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