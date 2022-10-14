Згідно з даними самої SpaceX, близько 85% з 20 тисяч терміналів були оплачені або частково оплачені такими країнами, як США і Польща, або іншими організаціями.

Власник SpaceX Ілон Маск заявив, що відмовою безкоштовно надавати ЗСУ термінали Starlink "слідував рекомендаціям" екс-посла України в Німеччині Андрія Мельника "піти нах*й".

Про це він написав у Twitter.

У коментарях користувачі відзначили, що повідомлення про відмову фінансувати термінали Starlink для України з'явилося нібито після твіта Мельника, який той залишив під постом Маска про "перемир'я з Росією".

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"Пішов на*уй " - моя дипломатична відповідь", - написав Мельник у Twitter 3 жовтня.

Ілон Маск відповів, що просто дотримувався рекомендацій Мельника.

Водночас Маск підтвердив, що відмовляється фінансувати Starlink для України: "SpaceX не просить відшкодувати минулі витрати, але також не може фінансувати існуючу систему нескінченно *і* відправити ще кілька тисяч терміналів, які використовують дані до 100 разів більше, ніж звичайні домогосподарства. Це нерозумно".

Ілон Маск і Україна - що відомо

3 жовтня Ілон Маск опублікував твіт свого бачення "миру" між Росією і Україною, згідно з яким Київ повинен віддати частину територій РФ шляхом проведення чергових псевдореферендумів.

На що тисячі користувачів, у тому числі політиків і журналістів, відповіли обуренням. Український волонтер Сергій Притула навіть відправив підприємцю підручник з історії України.

Водночас Кремль привітав "мирний план" Маска. Американський мільярдер пізніше зізнався, що просто боїться "Третьої світової".

Білий дім заявив, що про "мирні домовленості" з Росією повинні завжди обговорювати тільки за участю України.

За інформацією видання Vice, перед публікацією своїх скандальних твітів Маск міг спілкуватися з Путіним.

Це співпало з повідомленнями про перебої супутникового зв'язку Starlink, якою українські військові користуються під час боїв. При цьому стверджувалося, що ЗСУ ніхто про це заздалегідь не попереджав. Сам Ілон Маск заявив, що інформація про це "засекречена".

Також, за даними західних ЗМІ, Маск відмовив Україні у використанні Starlink в окупованому Криму.

Сьогодні, 14 жовтня, стало відомо про те, що SpaceX просить Пентагон профінансувати послуги Starlink в Україні. Вказується, що відповідний лист в Пентагон було направлено ще у вересні.

Однак, згідно з даними самої SpaceX, близько 85% з 20 тисяч терміналів були оплачені або частково оплачені такими країнами, як США і Польща, або іншими організаціями. Ці організації також сплачували близько 30% підключення до Інтернету, що, за словами SpaceX, коштує 4500 доларів на місяць за одиницю найсучаснішого сервісу.

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