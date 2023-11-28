Концепція iPhone 16 припускає дизайн, подібний до iPhone 11 і 12, але з підтримкою функцій Pro, включаючи сканер LiDAR.

Дизайнер під ніком UPintheOZONE представив концепт майбутнього iPhone. Автор вважає, що подібний айфон здатний перевернути уявлення про дизайн і функціональність смартфонів.

Концепція iPhone 16 припускає вертикальне розташування, що нагадує iPhone 11 і 12. Або як iPhone 15 Pro, але без третьої камери. Особливу увагу в концепті якраз таки приділено інтеграції сенсора LIDAR, який вже присутній в Pro-моделях.

Цей сенсор дозволяє захоплювати просторове відео, вловлюючи глибину об'єктів і людей в кадрі – такий контент можна буде дивитися через гарнітуру Apple Vision Pro. Поява LiDAR в звичайні моделі iPhone 16 може значно розширити можливості доповненої реальності для широкого кола користувачів.

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У концепті iPhone 16 також представлена фішка для любителів шорткатів – Action button. На неї можна призначити один з дев'яти сценаріїв, через автоматизацію – практично будь-яку дію. Поки що тільки моделі iPhone 15 Pro оснащені кнопкою Action.

Окрім апаратного забезпечення, Apple також працює над впровадженням функцій ШІ в iOS 18. Завдяки новим апаратним і програмним оновленням iPhone 16 буде краще конкурувати зі своїми ж пристроями "Pro".

До випуску серії iPhone 16 залишається багато місяців, але це не зупиняє інсайдерів від постійних "зливів" і витоків. Портал MacRumors перерахував відразу 16 найбільш очікуваних функцій і змін, які Apple приберегла для лінійки 2024 року.

Серед них – збільшені дисплеї, штучний інтелект і потужні процесори. Також, з чуток, Apple переробить систему охолодження в нових айфонах, через що вони не будуть перегріватися навіть при пікових навантаженнях, на відміну від iPhone 15.

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