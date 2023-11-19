За даними інсайдерів, базові iPhone 2024 все ще будуть пропонувати тільки 60-герцевые екрани.

Смартфони на Android, навіть у бюджетному сегменті, вже давно пропонують дисплеї підвищеної плавності, але власникам базових iPhone досі доводиться задовольнятися стандартними 60 Гц. Здається, це також не зміниться з випуском iPhone 16.

Чутки про плани перевести лінійку Айфонів на 120-герцові дисплеї ходили ще з часів iPhone 14, але за свіжими даними, частота оновлення кадрів у дисплеїв iPhone 16 та 16 Plus збережеться на рівні 60 Гц, пише NotebookCheck

Розподіл в порівнянні з попередниками не зміниться – дешевші iPhone 16 залишаться з екранами 60 Гц, тоді як "прошки" оснастять матрицями LTPO OLED, які вміють змінювати плавність від 10 до 120 Гц в залежності від відображуваного контенту на дисплеї.

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Ще однією суттєвою відмінністю стануть збільшені дисплеї в iPhone 16 Pro і 16 Pro Max. Вони виростуть до 6,3 і 6,9 дюйма відповідно. А якщо точніше, до 6,27 і 6,86 дюйма. Габарити молодших представників лінійки не зміняться, хоча раніше вважалося, що вони теж виростуть в діагоналі.

Нагадаємо, раніше була інформація, що компанія Apple переглянула стратегію і тепер буде оснащувати новими процесорами всі моделі iPhone. Як відомо, починаючи з iPhone 13 новітні чіпи Apple були ексклюзивними для топових Pro-версій.

iPhone 16 Pro буде цікавіше своїх попередників

До випуску серії смартфонів iPhone 16 залишається як мінімум 10 місяців, однак це не зупиняє інсайдерів від постійних "зливів" і витоків. Портал MacRumors перерахував відразу 16 найбільш очікуваних функцій і змін, які Apple приберегла для лінійки 2024 року.

Серед них – збільшені дисплеї, штучний інтелект і потужні процесори. Також, з чуток, Apple переробить систему охолодження в нових айфонах, через що вони не будуть перегріватися навіть при пікових навантаженнях, на відміну від iPhone 15.

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