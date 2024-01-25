Функція може з'явитися вже в найближчому оновленні iOS.

Нещодавно Apple дозволила сторонні сервіси безконтактної оплати на Айфонах, а тепер готується до запуску окремого App Store для Європи з можливістю установки сторонніх додатків. Журналісти WSJ дізналися подробиці цього нововведення.

Стверджується, що Apple придумала хитрий спосіб дотримуватися законодавства ЄС, але при цьому зберегти суворий контроль над програмами, що завантажуються зі сторонніх магазинів. Наприклад, за можливість публікації поза магазином розробникам доведеться миритися з підвищеною комісією, а користувачам – заплатити за такий функціонал.

Оскільки розблокування завантаження програм в обхід фірмового магазину є серйозним кроком для екосистеми та її безпеки, Apple все одно перевірятиме такі програми перед встановленням на iPhone. Однак невідомо, як саме компанія буде контролювати цей процес.

Відео дня

За даними джерел, американська компанія виношувала цей план понад рік, шукаючи лазівки в DMA. Закон про цифрові ринки набуде чинності з 7 березня – у Apple в запасі є ще шість тижнів, щоб завантаження програм в обхід App Store нарешті запрацювало.

Передбачається, що установка додатків в обхід App Store з'явиться тільки в країнах ЄС, оскільки саме цей регулятор прийняв законопроєкт. Втім, цілком ймовірно, що аналогічний закон приймуть в інших країнах,

Європейський союз проти Apple

У 2020 році Європейська комісія ініціювала розслідування щодо Apple. Відтоді регулятор вже змусив Apple перейти на USB-C в Айфонах, а тепер дістався й до App Store зі сторонніми додатками.

Також Apple під тиском ЄС пообіцяла впровадити в iMessage підтримку RCS. Щоправда, компанія все ж збереже поділ типів повідомлень в iMessage за кольором, тобто Android-користувачів все одно можна буде розпізнати з першого повідомлення.

Вас також можуть зацікавити новини: