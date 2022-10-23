Якщо говорити про флагманські смартфони з найтоповішою начинкою на ринку, то тут перше місце віддали Galaxy Z Fold4.

Редакція порталу GSMArena оновила рейтинг найкращих, на їхню думку, Android-смартфонів у різних класових категоріях, випущених цьогоріч.

Якщо говорити про флагманські смартфони з найтоповішою на сьогодні начинкою, то тут перше місце віддали Galaxy Z Fold4. Новинка не сильно відрізняється від минулої моделі, але отримала нове "залізо" і камери, а корпус став легше і тонше.

У категорії "бюджетних флагманів" переміг Poco F4 GT. Це найдешевший пристрій з процесором Snapdragon 8 Gen 1 на ринку, але це не єдина його перевага. У нього також є стереодинаміки JBL з Dolby Atmos, висувні кнопки, 120-герцовий екран і швидка зарядка потужністю 120 Вт.

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Найкращим камерофоном 2022 року назвали Galaxy S22 Ultra. Тут вам і основна камера зі 108 Мп-сенсором, і надшироке автофокусування, і не один, а відразу два телеоб'єктиви на 10 Мп.

Якщо ви в пошуках топового ігрового смартфона, то, за словами GSMArena, тут немає рівних лінійці Asus ROG Phone 6. Смартфони отримали звичний за минулим моделям серії дизайн, але начинка стала ще потужнішою.

Переможці в інших категоріях:

Найкращий смартфон до 500 доларів – Xiaomi 12 Lite

Найкращий смартфон до 350 доларів – Galaxy A52s 5g

Найкращий смартфон до 250 доларів – Redmi Note 11S

Найкращий смартфон до 200 доларів – Poco M4 Pro 5g

Найкращий смартфон до 150 доларів – Motorola Moto G22

Смартфон з найкращою автономністю – Realme GT Neo 3T

Кращий компактний смартфон – iPhone 13 mini

Які смартфони 2022 краще уникати

Редактори WIRED радять утриматися від покупки смартфонів від LG. Торік компанія закрила свій мобільний підрозділ, і хоча вона пообіцяла підтримувати свої наявні телефони протягом декількох років, покупка одного з них в потенціалі може виявитися ризикованою справою.

Інші смартфони, які журналісти протестували та не рекомендують до покупки: Galaxy S20, OnePlus 8T, Nokia 5.3, серію Moto G 2020 і серію Moto G 2021. Всі вони або застаріли на момент виходу, або на ринку є їх більш дешева альтернатива.

До речі, якщо ви щойно придбали новенький Android-смартфон, рекомендується приділити особливу увагу його первинному налаштуванню. Вважається, що операційка від Google набагато функціональніша, але складніше в освоєнні в порівнянні з iOS, яка стоїть в айфонах.

Тому важливо відразу все налаштувати правильно, щоб отримати максимальне задоволення від користування гаджетом. УНІАН ділився порадами, що потрібно зробити відразу після покупки нового Android-смартфона.

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