Лінійку Google Pixel 8 назвали найкращими Android-смартфонами у 2023 році / фото Google

Рік добігає кінця, а значить саме час підбивати підсумки і складати топи. У 2023 році вийшло багато смартфонів на усякий смак, серед яких найбільше виділялися Google Pixel. Це показало й опитування, проведене серед читачів популярного порталу 9to5Google.

Головні Android-смартфони 2023 року:

  • Google Pixel 8 Pro та Pixel 8 посіли перше місце, набравши понад 60% від загальної кількості голосів.
  • Відразу за ними йде Galaxy S23 Ultra. Він розрахований на тих, кому хочеться від смартфона максимум можливостей. 

  • Третє місце зайняв складаний OnePlus Open. Це відносно новий клас мобільних пристроїв, який дозволяє володіти смартфоном і фактично планшетом одночасно.

  • Ще два смартфони Google – бюджетний Pixel 7a і складаний Pixel Fold – замкнули п'ятірку найкращих.
  • Також до топ-10 увійшли Galaxy S23, Nothing Phone (2), Galaxy Z Fold 5, OnePlus 11 і Motorola Razr+.

Загалом, оглядачі і користувачі зійшлися на думці, що у Google в цьому році вийшло зробити практично ідеальний смартфон: дизайн допрацювали, оновили дисплей і процесор, а камеру засипали функціями зі штучним інтелектом.

Окремо варто виділити рекордну підтримку оновленнями протягом семи років, тобто обидва Google Pixel 8 будуть актуальними до 2030 року. Для порівняння, Samsung оновлює свої актуальні флагмани протягом п'яти років.

Також Google знову підтвердила статус одного з головних виробників камерофонів. Модель Pixel 8 Pro посіла п'яте місце у топі DxOMark, поступившись маловідомому Huawei і новим iPhone, тоді як звичайний Pixel 8 посів дев'яте місце, хоча, на відміну від "прошки", він має всього два об'єктиви.

Якщо ви в пошуках потужної "начинки", яка не застаріє і через 5 років, бенчмарк AnTuTu ділився рейтингом найбільш продуктивних Android-смартфонів. Лідер рейтингу по потужності обходить iPhone 15 Pro Max майже на 30%, при цьому коштує в два рази дешевше.

А вже наступного місяця відбудеться презентація, мабуть, головної Android-лінійки 2024 року – Samsung Galaxy S24. Попри низку поліпшень, зокрема супутниковий зв'язок, всі три моделі коштуватимуть стільки ж, скільки і Galaxy S23.

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