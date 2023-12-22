Оглядачі і користувачі зійшлися на думці, що у Google в цьому році вийшло зробити практично ідеальний смартфон.

Рік добігає кінця, а значить саме час підбивати підсумки і складати топи. У 2023 році вийшло багато смартфонів на усякий смак, серед яких найбільше виділялися Google Pixel. Це показало й опитування, проведене серед читачів популярного порталу 9to5Google.

Головні Android-смартфони 2023 року:

Google Pixel 8 Pro та Pixel 8 посіли перше місце, набравши понад 60% від загальної кількості голосів.

Відразу за ними йде Galaxy S23 Ultra. Він розрахований на тих, кому хочеться від смартфона максимум можливостей.

Третє місце зайняв складаний OnePlus Open. Це відносно новий клас мобільних пристроїв, який дозволяє володіти смартфоном і фактично планшетом одночасно.

Ще два смартфони Google – бюджетний Pixel 7a і складаний Pixel Fold – замкнули п'ятірку найкращих.

Також до топ-10 увійшли Galaxy S23, Nothing Phone (2), Galaxy Z Fold 5, OnePlus 11 і Motorola Razr+.

Загалом, оглядачі і користувачі зійшлися на думці, що у Google в цьому році вийшло зробити практично ідеальний смартфон: дизайн допрацювали, оновили дисплей і процесор, а камеру засипали функціями зі штучним інтелектом.

Окремо варто виділити рекордну підтримку оновленнями протягом семи років, тобто обидва Google Pixel 8 будуть актуальними до 2030 року. Для порівняння, Samsung оновлює свої актуальні флагмани протягом п'яти років.

Також Google знову підтвердила статус одного з головних виробників камерофонів. Модель Pixel 8 Pro посіла п'яте місце у топі DxOMark, поступившись маловідомому Huawei і новим iPhone, тоді як звичайний Pixel 8 посів дев'яте місце, хоча, на відміну від "прошки", він має всього два об'єктиви.

Якщо ви в пошуках потужної "начинки", яка не застаріє і через 5 років, бенчмарк AnTuTu ділився рейтингом найбільш продуктивних Android-смартфонів. Лідер рейтингу по потужності обходить iPhone 15 Pro Max майже на 30%, при цьому коштує в два рази дешевше.

А вже наступного місяця відбудеться презентація, мабуть, головної Android-лінійки 2024 року – Samsung Galaxy S24. Попри низку поліпшень, зокрема супутниковий зв'язок, всі три моделі коштуватимуть стільки ж, скільки і Galaxy S23.

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